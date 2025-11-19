Extorsionan microbuseros en Indios Verdes: Cayó célula de “Los Negros” amedrentando en la GAM

En un operativo de inteligencia y seguridad en el norte de la Ciudad de México, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) detuvieron a tres presuntos miembros del grupo delictivo "Los Negros" que operaban en el paradero de Indios Verdes, una zona clave de conexión con el Estado de México.

Los sujetos fueron sorprendidos mientras exigían dinero a los conductores de camiones bajo amenazas, un delito conocido como "cobro de piso".

La detención se concretó en la Avenida Insurgentes Norte, en la colonia Residencial Zacatenco, después de que los operadores de una ruta de transporte público interpusieran una denuncia formal.

Así atraparon a miembros de "Los Negros" en Indios Verdes

La operación fue el resultado de labores de inteligencia que buscaban desarticular a los extorsionadores de la zona norte. Los oficiales implementaron vigilancias fijas y móviles en Insurgentes Norte, donde observaron a los tres sujetos.

Los agentes presenciaron el momento exacto en que los hombres se dirigieron de manera agresiva a los operadores de las unidades de pasajeros, exigiéndoles una suma de dinero para evitar daños en su integridad física y su patrimonio.

Al confirmar el ilícito, los uniformados se acercaron y detuvieron a los tres hombres, quienes fueron plenamente reconocidos por los transportistas denunciantes.

Resultado de trabajos de investigación e inteligencia en atención a denuncias ciudadanas por el delito de #Extorsión, en @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Mauricio "N, Ramsés "N y Edwin "N", presuntos integrantes de una célula delictiva que exige dinero a los… pic.twitter.com/rsQaUV7Ueo — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 19, 2025

Los detenidos fueron identificados como Mauricio "N" (alias "Karin", 34 años); y los jóvenes Ramsés Ismael "N" (alias "El Ramas", 18 años) y Edwin Armando "N" (18 años).

Al momento de la detención, se les aseguró:



Dinero en efectivo .

. Seis dispositivos telefónicos que utilizaban para las amenazas.

que utilizaban para las amenazas. Una libreta con diferentes anotaciones, que las autoridades identificaron como el "libro de cuentas" o registro de las cuotas pendientes.

¿Quiénes son "Los Negros"?

"Los Negros" es un grupo delictivo que opera principalmente en la zona norte de la Ciudad de México (GAM) y en la zona conurbada del Estado de México. La banda está liderada históricamente por Martín Pérez Mena, alias "El Negro".

Su modus operandi se centra en exigir pagos semanales a los choferes de transporte público que transitan por los paraderos de Indios Verdes y Martín Carrera. Estos pagos son para evitar daños a sus vehículos, asaltos o amenazas a su integridad física. Además de la extorsión, se les vincula con la venta de drogas y homicidios.

Los tres detenidos fueron enterados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación por extorsión.

