El caso de Daniela Toussaint: detenida tras acudir a la marcha de la Generación Z

Daniela Toussaint es uno de los casos cuando la juventud fue reprimida el pasado sábado en la marcha de la Generación Z. Esta joven, que llegó del estado de Jalisco, para participar en la marcha, fue brutalmente violentada cuando fue detenida. Su amiga está a las afueras de los juzgados penales a la espera de respuestas de la situación jurídica de Daniela.

¿Qué paso con Daniela Toussaint en la marcha de la Generación Z?

La detención de Daniela Toussaint durante la marcha de la Generación Z desató preocupación y críticas en redes sociales, luego de que se difundieran testimonios sobre la violencia que sufrió al momento de su arresto.

La joven, originaria de Jalisco, grababa un video para documentar la protesta cuando fue interceptada por elementos de seguridad y posteriormente lesionada, según relató amiga.

Actualmente, en los juzgados penales del Reclusorio Norte se lleva a cabo la audiencia para determinar su situación jurídica.

Afuera, su amiga permanece a la espera y ha informado que Daniela presenta más de 12 puntadas en la cabeza, también reportó lesiones en la frente, golpes en la cara y un daño notable en el tobillo.

Mientras transcurren las horas, no hay información oficial sobre su estatus legal. Sus amigas y el equipo de abogados continúan acompañándola en la audiencia, a la espera de una resolución.

Procesan a tres detenidos durante marcha de la Generación Z

Tres personas detenidas durante la marcha de la Generación Z, realizada el pasado 15 de noviembre de 2025 en el Zócalo de la Ciudad de México, fueron vinculadas a proceso por los delitos de robo y lesiones.

El juez de control determinó como medida cautelar que los imputados deberán presentarse a firmar cada 15 días en la unidad de supervisión ubicada en la colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

Además, otras seis personas solicitaron la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica.

29 personas detenidas son investigadas tras presuntas agresiones contra 84 policías y cuatro manifestantes, así como daños y robo en un establecimiento y un vehículo.