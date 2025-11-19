Caos y avance de trenes en el Metro CDMX: Reporte EN VIVO HOY miércoles 19 de noviembre
¡Que no se te haga tarde! En FIA te brindamos cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX para que puedas llegar a tiempo a tus compromisos hoy.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este miércoles 19 de noviembre de 2025, para que planees tus traslados y evites contratiempos al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Metro CDMX
Retrasos en Línea B
Diversos usuarios en redes sociales indican que los trenes están detenidos por al menos 10 minutos en la Línea B, desde su terminal Ciudad Azteca.
Que pasa linea b por que no avanza llevamos 10 minutos en azteca qué pasa?— marcoss (@mariofcom12) November 19, 2025
Fallan torniquetes en Línea 1
En la estación Moctezuma, de la Línea 1, sólo funciona un torniquete de los seis que están instalados.
La nueva línea 1 dando de qué hablar de 6 torniquetes solo funcionan 1 estación Moctezuma dirección observatorio @MetroCDMX pic.twitter.com/bXwHl0wdk1— Jonh Kury (@Jonhkury) November 19, 2025