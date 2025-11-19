José Jacinto Ponce Alfaro, un policía de la Ciudad de México (CDMX), fue atacado a balazos frente a su esposa en un intento de asalto en el municipio de Chalco, Estado de México, el 30 de septiembre de 2025 y otro hombre presuntamente implicado fue detenido y procesado.

El policía era Jefe de Sector Tlatelolco y perdió la vida tras ser víctima de un asalto en pleno día de su descanso por dos sujetos quienes le intentaron robar su motocicleta, sin embargo, el oficial se opuso al atraco y le dispararon.

"El Cuñadito" se citó con dos hombres más para asaltar a policía de CDMX

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la captura de un hombre llamado José Guadalupe “N”, alias "El Cuñadito", por su probable intervención en el hecho delictuoso de robo, con la agravante de causar la muerte.

El 30 de septiembre pasado, este hombre se encontraba en la esquina de 10 de mayo y prolongación 20 de noviembre, en la colonia San Miguel Jacalones, en Chalco.

Al lugar arribaron a bordo de una motocicleta marca Bajaj dos sujetos, uno identificado como Misael “N” alias "El Chino" y/o "El Negro", y un menor de edad.

Hombres que iban a robar a policía de CDMX recibieron armas de "El Cuñadito"

La investigación de Fiscalía del Estado de México que una vez reunidos los tres, José Guadalupe “N”, alias “El Cuñadito”, les habría entregado a cada uno de ellos un arma de fuego.

Posteriormente, "El Chino" y su cómplice menor de edad alcanzaron al policía de la CDMX, quien iba con su esposa en una motocicleta.

Al estar junto a los dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el menor de edad bajó de vehículo y le apuntó al policía Ponce Alfaro ordenándole que le entregara la motocicleta.

Sin embargo, cuando el policía José Jacinto Ponce Alfaro se negó, le disparó y cayó al suelo, provocándole la muerte. La esposa del oficial le dijo que se llevara la unidad, pero el menor le disparó a ella y ambos sujetos abordaron las motocicletas y huyeron del lugar.

Graban asalto a policía de CDMX en Chalco

La SSC de CDMX informó que el ataque ocurrió cuando Jefe de Sector se encontraba en su día de descanso. El día de los hechos le intentaron robar su motocicleta y, al poner resistencia, fue agredido a balazos y la agresión quedó grabada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el policía, al salir de una tienda departamental localizada en la colonia Benito Juárez, fue interceptado por dos sujetos para asaltarlo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana diagnosticaron al conductor sin signos vitales, mientras que la mujer fue llevada a un hospital.

José Guadalupe “N”, alias “El Cuñadito” fue ingresado a un Centro de Prevención y Readaptación Social de la zona, para quedar a disposición de un juez, quien determinó el auto de vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en dicho ilícito, estableciendo medida cautelar de prisión preventiva.

