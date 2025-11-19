Un exprisionero y su pareja fueron vinculados a proceso por su presunta participación en la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, visto por última vez el 27 de octubre de 2025 y hallado muerto en un río de aguas negras en el Estado de México (Edomex) días después.

Brandon Jonathan “N”, quien salió de la cárcel por robo con violencia, y su pareja María Fernanda “N” son investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio del sacerdote localizado muerto en el municipio de Nextlalpan el 11 de noviembre.

Un juez les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sacerdote llegó a casa donde lo mataron en Tultitlán

Los dos son investigados por hechos ocurridos el pasado 29 de octubre, cuando el sacerdote Ernesto Baltazar salió de su casa en su camioneta a un domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, en el municipio de Tultitlán en compañía de Fátima Isabel “N”, persona con quien la víctima tenía una relación de confianza.

La investigación refiere que en ese domicilio se encontraba Brandon Jonathan “N”. Una vez en el lugar, la víctima convivió por varias horas con Fátima Isabel “N” y él.

Consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto punzocortante al sacerdote, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

Brandon Jonathan “N” es un exreo investigado en el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar.|Fiscalía del Estado de México

Novia de presunto asesino ayudó a limpiar la casa tras homicidio del sacerdote

Al lugar también arribó María Fernanda “N”, pareja de Brandon Jonathan “N”. Los tres probables partícipes habrían realizado actos para ocultar el cuerpo del sacerdote. Utilizaron cobijas y bolsas que amarraron a un sillón para finalmente trasladar el cuerpo al municipio de Nextlalpan donde el 30 de octubre lo abandonaron en un río de aguas negras.

El 11 de noviembre pasado, agentes de la Fiscalía acudieron al lugar que los detenidos refirieron haber abandonado el cuerpo de la víctima.

En el sitio había un cuerpo con características similares a las del sacerdote y en las primeras horas del 13 de noviembre, se logró determinar que los restos eran los de Ernesto Baltazar Hernández Vilchis.

Brandon Jonathan “N”, con el conocimiento previo de Fátima Isabel “N”, agredió físicamente a la víctima causando su muerte, posteriormente, María Fernanda “N”, auxilió a ambos para ocultar y destruir evidencia del crimen, tales como la limpieza del lugar, eliminación de huellas y ocultar el cuerpo.

Encuentran pertenencias del sacerdote Ernesto Baltzar tras ser asesinado

El 9 de noviembre agentes catearon la casa en la que convivieron los detenidos con el sacerdote y encontraron localizados indicios como:

Ropas de la víctima

Pertenencias personales

Una estola de sacerdote

Objetos punzocortantes (un cuchillo y un machete)

Rastros de sangre

Documentos (al parecer religiosos)

La licencia de conducir permanente del sacerdote (documento expedido en la Ciudad de México)



Una pareja fue detenida al ser investigada por el homicidio del sacerdote Ernesto Baltazar.|Fiscalía de Edomex

El agente del Ministerio Público estableció la probable participación de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” por el delito de desaparición cometida por particulares, ya que ambos intervinieron de forma dolosa, conjunta y planificada en la privación de la libertad y posterior desaparición de la víctima.

Ella fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en tanto y él fue llevado al de Cuautitlán.

Investigan a mujer con la que llegó el sacerdote antes de ser asesinado

El 14 de noviembre, elementos de la Fiscalía del Estado de México cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Fátima Isabel “N”, investigada por el delito de desaparición cometida por particulares.

Los tres sujetos son investigados por el delito de homicidio calificado, por lo que Brandon Jonathan “N”, Fátima Isabel “N” y María Isabel “N”, son imputados por su probable participación en la comisión de dos delitos diversos, el de desaparición de personas y el de homicidio.

El delito de desaparición cometida por particulares se encuentra tipificado en el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y puede ser sancionado con una pena de hasta 50 años de prisión.