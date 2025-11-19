Marcha causará afectaciones en las calles de la CDMX; te dejamos alternativas viales

La noche también tendrá cierres por la actividad de los ciclistas. Uno de los recorridos a considerar empieza a las 21:00 horas, en la alcaldía Azcapotzalco.

Los ciclistas saldrán del Parque del Bolsillo, en Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María. Su ruta terminará en el Parque de los Venados, ubicado en Av. División del Norte y Doctor José María Vértiz, en la Col. Santa Cruz Atoyac, ya en la alcaldía Benito Juárez.

Recuerda revisar bien esta información si usas estas rutas, para que no te agarren las protestas o los cierres y llegues a tiempo a todos lados.