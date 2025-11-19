Marcha causará afectaciones en las calles de la CDMX; te dejamos alternativas viales
Este 19 de noviembre 2025, la CDMX enfrentará un día agitado con una marcha destacada y múltiples protestas, concentraciones y eventos recreativos.
¡No llegues tarde! Arma bien tus rutas; aquí te traemos la información que compartió la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sobre las marchas y reuniones programadas para hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025.
Las autoridades capitalinas esperan un día movido: habrá una marcha importante, nueve concentraciones en distintos puntos, siete recorridos en bici y nueve eventos recreativos a lo largo de este miércoles.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este miércoles 19 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 19, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/canRz2b0xV
Rodadas ciclistas
La noche también tendrá cierres por la actividad de los ciclistas. Uno de los recorridos a considerar empieza a las 21:00 horas, en la alcaldía Azcapotzalco.
Los ciclistas saldrán del Parque del Bolsillo, en Membrillo No. 83, Col. Nueva Santa María. Su ruta terminará en el Parque de los Venados, ubicado en Av. División del Norte y Doctor José María Vértiz, en la Col. Santa Cruz Atoyac, ya en la alcaldía Benito Juárez.
Recuerda revisar bien esta información si usas estas rutas, para que no te agarren las protestas o los cierres y llegues a tiempo a todos lados.
Concentraciones
A las 10:00 horas, los exempleados de la antigua Ruta 100 se juntarán en el Edificio de Gobierno, en Plaza de la Constitución No. 2, Colonia Centro Histórico. Su objetivo es realizar una asamblea informativa y recolectar firmas para exigir que les paguen el finiquito correspondiente, que incluye el 28% de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.
Mitin por jornada de 40 horas
Cambiando de zona, en la alcaldía Venustiano Carranza, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana se reunirá a las 11:00 horas. El punto de encuentro es la Cámara de Diputados. Harán un mitin para pedir que se apruebe la ley de la jornada laboral de 40 horas a la semana.
Bloqueo en Calzada de las Águilas.
¡Atención! Hay manifestantes cerrando el paso en Calzada de las Águilas y Puente Nacional, en Puente Colorado. Si vas por ahí, te conviene tomar como alternativa la avenida Desierto de los Leones.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación en Calzada de las Águilas y Puente Nacional, col. Puente Colorado. #AlternativaVial Desierto de los Leones. pic.twitter.com/3KlEnWZrwE— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 19, 2025
Marcha en la CDMX hoy
En la alcaldía Cuauhtémoc se esperan los puntos de mayor conflicto desde la mañana:
Marcha por mejores condiciones laborales
A las 10:00 horas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud saldrá a marchar. La ruta va desde la Secretaría de Gobernación y tiene como destino final el Zócalo. Esta protesta, llamada “¡Por la dignidad laboral!”, busca que se cumplan al cien por ciento las peticiones que presentaron en su pliego de demandas.