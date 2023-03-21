El fentanilo es contrabandeado por y para ciudadanos de EU (Estados Unidos): CATO

El fentanilo es introducido de contrabando para ciudadanos estadunidenses y por ciudadanos estadunidenses, no por solicitantes de asilo en Estados Unidos (EU), señala David J. Bier, director asociado de estudios de inmigración en el Instituto CATO.

En un artículo difundido en el sitio web del Instituto CATO (organización y -laboratorio de ideas- libertario estadunidense con sede en Washington DC), David J. Bier, director asociado de estudios de inmigración en el Instituto CATO, señala que el fentanilo es contrabandeado por y para ciudadanos de Estados Unidos (EU)

El experto en inmigración legal y seguridad fronteriza, señala que tan solo el año pasado, las sobredosis de fentanilo causaron trágicamente docenas de miles de muertes prevenibles y agrega que muchos políticos, que quieren poner fin a la ley de asilo de Estados Unidos (EU), afirman que los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente son los responsables.

En una encuesta de la semana pasada por "NPR-Ipsos", se encontró que el 39 por ciento de los estadunidenses y el 60 por ciento de los republicanos creen que "la mayor parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos es introducido de contrabando por inmigrantes no autorizados que cruzan la frontera ilegalmente". Es por ello que el experto en seguridad fronteriza, David J. Bier, hace un resumen más preciso en donde se señala que el fentanilo es pasado de contrabando abrumadoramente por ciudadanos de EU, casi en su totalidad para consumidores ciudadanos estadunidenses.

-El contrabando de fentanilo es financiado en última instancia por los consumidores estadunidenses que pagan por los opioides ilícitos: casi el 99 por ciento de los cuales son ciudadanos de EU.

-En 2021, los ciudadanos estadunidenses fueron el 86.3 por ciento de los traficantes de drogas de fentanilo, que fueron condenados, diez veces más que las condenas de inmigrantes ilegales por el mismo delito.

-Más del 90 por ciento de las incautaciones de fentanilo ocurren en los puntos de cruce legales o en los puntos de control del interior de los vehículos, no en las rutas de migración ilegal, por lo que los ciudadanos de EU (que están sujetos a menos escrutinio), son los mejores contrabandistas cuando cruzan legalmente.

-La ubicación del contrabando tiene sentido porque las drogas duras en los puertos de entrada tienen un 97 por ciento menos de probabilidades de ser detenidas, que las personas que cruzan ilegalmente.

-Sólo el 0.02 por ciento de las personas arrestadas por la Patrulla Fronteriza por cruzar ilegalmente, poseía fentanilo.

-El gobierno exacerbó el problema al prohibir la mayor parte del tráfico transfronterizo legal en 2020 y 2021, acelerando el cambio al fentanilo (la droga más fácil de ocultar).

-Durante las restricciones de viaje, las incautaciones de fentanilo en los puertos se cuadruplicaron del año fiscal de 2019 al 2021. El fentanilo pasó de ser un tercio de las incautaciones combinadas de heroína y fentanilo a más del 90 por ciento.

-Las muertes anuales por fentanilo prácticamente se duplicaron entre los años 2019 y 2021, después de que el gobierno prohibiera la mayoría de los viajes (y el asilo).

Por lo anterior es que David J. Bier del Instituto CATO, señala que en lugar de atacar a los inmigrantes, los legisladores deberían centrarse en soluciones efectivas que ayuden a las personas en riesgo de sufrir una sobredosis de fentanilo.

El consumo de #fentanilo está fuera de control en Estados Unidos, los adictos y las víctimas mortales de esta droga son cada vez más jóvenes, apenas rebasan los 14 o 15 años. @Armandoreporta para #FIA.



Detalles: https://t.co/H9NudDPEPZ pic.twitter.com/79TZRPLVlO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 28, 2022

Contrabando de fentanilo por y para ciudadanos de Estados Unidos

Los pagos de los consumidores estadunidenses por opioides ilícitos finalmente financian el contrabando de fentanilo. Los consumidores pagan a los comerciantes minoristas que pagan a los mayoristas. Estos fondos luego se utilizan para pagar a los contrabandistas para que traigan drogas nuevamente a Estados Unidos (EU).

La mejor evidencia indica que alrededor del 99 por ciento de los consumidores de fentanilo en EU (o productos que contienen fentanilo) son ciudadanos estadunidenses. Los no ciudadanos parecen tener un 80 por ciento menos de probabilidades de ser consumidores de fentanilo de lo que predice su parte de la población.

El contrabando de fentanilo se lleva a cabo prácticamente en su totalidad en nombre de consumidores ciudadanos estadunidenses. Por supuesto, los consumidores preferirían opioides mucho más seguros y legales que el fentanilo ilícito, pero lamentablemente el gobierno los ha obligado a ingresar al mercado negro con pocas opciones seguras.

U.S. Customs and Border Protection seizures of fentanyl, by month. The dark blue line represents fiscal year 2023. pic.twitter.com/ChZlGRpNKW — Crime in NYC (@CrimeInNYC) March 20, 2023

Ciudadanos estadunidenses son traficantes de fentanilo

El fentanilo es traficado principalmente por ciudadanos de Estados Unidos. La Comisión de Sentencias de EU publica datos sobre todas las condenas federales, que incluyen información demográfica acerca de las personas condenadas por tráfico de fentanilo.

Cada año, los ciudadanos estadunidenses reciben la mayor cantidad de condenas por mucho. En 2021, los ciudadanos estadunidenses representaron el 86.3 % de las condenas por tráfico de fentanilo en comparación con solo el 8.9 % de los inmigrantes ilegales.