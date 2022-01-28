El fotógrafo René Robert se cae y muere congelado en calles de París

El fotógrafo René Robert murió congelado en las calles de París, el pasado 20 de enero, luego de que se cayera y "padeciera la indiferencia" de las personas que pasaban por el lugar, informaron amigos del fotógrafo.

“Asesinado por la indiferencia. René Robert murió solo en una concurrida calle de la capital sin que nadie se detuviera a socorrerlo... y lo que este trágico y repugnante final de vida nos enseña sobre nosotros mismos”, compartió el reportero francés Michael Mompontet, y quien también era amigo del fotógrafo.

El periodista detalló que el pasado 19 de enero, René Robert salió alrededor de las 9:00 de la noche a dar su acostumbrado paseo nocturno después de cenar. El fotógrafo caminó sobre la calle Turbigo de París, donde se cayó y permaneció tirado hasta cerca de las 6:30 de la mañana.

Assassiné par l’indifférence.

Ce soir 19h20 sur France Info TV mon hommage au photographe René Robert, mort seul dans une rue passante de la capitale sans que personne ne s’arrête et lui porte secours…et ce que cette tragique et révoltante fin de vie nous apprend de nous-mêmes pic.twitter.com/do2ukLQFY1 — Michel Mompontet (@mompontet) January 24, 2022

Y aunque se desconoce si se tropezó o sufrió un mareo, lo que sí fue seguro es que nadie se acercó a auxiliarlo, René Robert quedó tirado en la acera durante más de nueve horas en medio de las bajas temperaturas, sin que los transeúntes se acercaran a él.

En la mañana, alguien vio al fotógrafo y llamó a emergencias. René Robert fue trasladado a un hospital, sin embargo, no se pudo hacer nada, murió a causa de una “hipotermia severa”.

Se estima que en Francia, cada año mueren 500 personas sin techo en las calles de París, la mayoría durante la temporada de invierno, de acuerdo con la Fundación Rais.

¿Quién era el fotógrafo René Robert que murió en París?

René Robert es un fotógrafo suizo nacido en 1936, fue reconocido por retratar a grandes estrellas del flamenco.

Desde muy niño mostró interés por el arte, por lo que decidió estudiar fotografía. Su primer empleo fue en una agencia de noticias en Ginebra y ahí estuvo hasta los años 60, cuando se mudó a París y comenzó a tomar fotografías a estrellas de flamenco.

René Robert retrató a grandes bailarines como Paco de Lucía, Enrique Morente, Chano Lobato, Fernando Terremoto, Israel Galván, Rocío Molina y Andrés Marín.