VIDEO: Hombre fallece en gimnasio de Brasil tras ser golpeado por una barra en el pecho

Una gran tragedia ocurrió el pasado lunes en un gimnasio de Olinda, un pueblo costero en el noreste de Brasil, cerca de la ciudad de Recife. Ronald Montenegro, de 55 años, murió mientras realizaba un ejercicio de bench-press (levantamiento de pesas acostado).

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran el terrible momento en que la pesada barra se desliza de las manos del aficionado al fitness y se estrella contra su pecho. Montenegro logró liberarse de la barra, se levantó con signos de dolor evidente, pero colapsó segundos después en el suelo.

A pesar de que fue llevado de urgencia a un centro de salud cercano, los médicos no pudieron hacer nada para salvar la vida del "muy querido" padre de dos.

🇧🇷 | Hombre muere tras ser golpeado con una barra en un gimnasio de Olinda, Brasil.



Un hombre de 55 años falleció tras ser golpeado en el pecho por una barra durante un entrenamiento en un gimnasio de Olinda, Pernambuco. La víctima, Ronald José Salvador Montenegro, fue… pic.twitter.com/q4sU9iulOe — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 4, 2025

Luto en Olinda, Brasil

La muerte de Ronald Montenegro deja un gran vacío en la comunidad cultural de Olinda. El hombre era el presidente del famoso Palacio dos Bonecos Gigantes, un museo que alberga los enormes títeres de papel maché y tela, de casi 4.5 metros de altura, que son una tradición central del vibrante carnaval de la ciudad cada febrero.

El museo suspendió sus actividades por luto, rindió tributo a Montenegro y lo describió como un "líder, un amigo, un creador" y un defensor apasionado de la cultura popular. Su dedicación, señaló el museo, dejará un legado eterno en la tradición del carnaval.

La policía brasileña investiga la muerte como accidental

La policía abrió una investigación para esclarecer el incidente. La dependencia informó que la barra se desprendió de su soporte mientras la víctima se ejercitaba. Sin embargo, las autoridades ya concluyeron que la muerte fue accidental.

El gimnasio expresó su profunda tristeza y afirmó que todo el equipo proporcionó asistencia inmediata y llamó rápidamente a ayuda especializada. La institución extendió sus sinceras condolencias a la familia y amigos de Montenegro.

Ronald José Salvador Montenegro será recordado por la comunidad del gimnasio con respeto y afecto. La tragedia recuerda a los usuarios la importancia de tomar precauciones extremas al realizar levantamiento de pesas, especialmente en ejercicios de bench-press que requieren la asistencia de un compañero.