¡Pensó que era un muñeco! Policía rescata a bebé de 2 años bajo los escombros, pasó en Colombia

Un grave accidente se reportó en las vías del departamento de Boyacá, Colombia. Un tráiler que transportaba carbón sufrió una presunta falla mecánica, se salió de la carretera y cayó sobre una vivienda en el municipio de Paz del Río.

El fuerte impacto causó la muerte de dos niños, identificados como Luis Alejandro Delgado, de 13 años, y Sara Isabel Pinzón, de 11 años. Además, otras seis personas resultaron heridas.

La policía y los equipos de emergencia atendieron la situación de inmediato, realizando labores de búsqueda y rescate en los escombros de la casa aplastada.

Sin pensarlo dos veces, un policía se jugó la vida para salvar a un niño de tres años, en Boyacá. Una tractomula cargada de carbón se estrelló contra la vivienda en la que vivía el menor y el uniformado logró rescatarlo en cuestión de segundos.



Rescate milagroso en Colombia bajo los escombros

En medio de la devastación, surgió una luz de esperanza. El subintendente Jeiner Custodio Cuesta relató cómo descubrió y rescató a un menor, identificado como "Arturito", de 23 meses. El policía observó lo que pensó que era la figura de un muñeco bajo los escombros, pero al verificar se dio cuenta de que era un bebé.

El subintendente contó que el bebé estaba "cubierto de carbón, agotado y sin casi poder respirar". En cuestión de segundos, logró sacarlo. El menor soltó un llanto y el policía lo cargó en su pecho, corriendo de inmediato para llevarlo a la ambulancia y que recibiera atención médica urgente.

Familia agradeció acto heroico del policía

La madre del bebé expresó su profunda gratitud por la acción heroica del subintendente Custodio. Ella aseguró que "no hay palabras para agradecerle" lo que hizo, y calificó la supervivencia de su hijo como un "milagro".

Lamentablemente, el bebé perdió a dos de sus familiares en el accidente: su primo Luis Alejandro y a Sara Isabel Pinzón. El subintendente recordó que vio el pie de uno de los menores que perdió la vida mientras intentaba rescatar al conductor del tráiler.

#Boyacá | El subintendente Jeiner Custodio Cuesta fue el uniformado que logró salvar a un bebé luego de que una tractomula cargada de carbón chocara contra una vivienda. Esta es su historia.



Estado de salud del bebé tras el accidente

El menor estuvo hospitalizado durante dos días recibiendo atención médica especializada. Afortunadamente, "Arturito" logró una recuperación total de las heridas que sufrió. Fue dado de alta en buen estado de salud, regresando con su familia después de sobrevivir al fuerte impacto.

Las autoridades continúan las investigaciones sobre la causa exacta del accidente. Se presume que el tráiler, que llevaba carbón, sufrió una falla de frenos, lo que desencadenó la tragedia. El conductor del vehículo también resultó herido. La Fiscalía busca determinar las responsabilidades del siniestro que destrozó una vivienda y ensombrece a la comunidad de Boyacá.