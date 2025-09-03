Entonces de qué sirve que paguemos tantos impuestos si el gobierno en todos sus niveles no nos da lo básico: seguridad, salud, educación. En México, el gobierno le quita a los trabajadores hasta el 50 por ciento de su salario y la mayoría, ni lo sabe.

Así le quitan su salario a los mexicanos

“Si algo ha hecho bien el gobierno y no solo este, sino históricamente, es engañarnos para pensar que no pagamos tantos impuestos”, dijo Arturo Herrera, economista.

Empecemos con la larga lista, primero, los impuestos directos, que se le quitan vía nómina, esto es un ejemplo, si un trabajador gana 20,307 pesos le quitan:



ISR 1, 874 pesos, le quitan del impuesto sobre la renta mil 874 pesos

Por IMSS, cuota patronal, que sale de su sueldo real, tres mil 392 pesos

IMSS cuota obrero 443 pesos

Por impuesto sobre nómina 331 pesos

Entonces, de esos 20 mil 307, a usted la empresa le da 14 mil 265 pesos

“Ojalá ahí se acabara todo, este saqueo en el tema de que son muchísimos impuestos, pero sorpresa, hay impuestos al consumo”, menciona Arturo Herrera, economista.

Y sí, agréguele el 16 por ciento de IVA en casi todo lo que compra, pero no solo eso, hay productos que además de IVA, incluyen un impuesto sacado de la manga en tiempos de José López Portillo y que convenientemente se ha mantenido.

Impuestos IEPS

El impuesto especial sobre producción y servicios, el llamado IEPS, creado para gravar productos que dice el gobierno, nos hacen daño como el alcohol, el tabaco, los dulces y artículos de lujo.

Pero también se lo cobra a la gasolina: “Como son tantísimos impuestos los que se pagan en México, la gente y los empresarios dicen, mejor me vuelvo informal, por qué voy a pagar todos estos impuestos si se los están robando”, menciona Arturo Herrera, economista.

Como consecuencia, seis de cada diez trabajadores son informales y el 20 por ciento de los contribuyentes, son personas físicas y morales, que pagan el 80 por ciento de todo lo que se recauda en el país.

“Como hay tantos impuestos se vuelve difícil emprender, trabajar, matas la actividad económica, entonces se pierden empleos, de hecho, recientemente hubo una caída histórica de empleos registrados ante el IMSS”, dijo Arturo Herrera, economista.

Así que no lo engañen y empiece por revisar su recibo de nómina para darse cuenta cuando le quita el gobierno en impuestos a cambio de nada.