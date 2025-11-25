Mujer arroja a un perro desde un segundo piso durante desalojo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Un caso de maltrato animal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, provocó indignación en redes sociales luego de que se viralizara un video en el que se observa a una mujer lanzar a un perrito de raza pug desde un balcón en el segundo piso de una vivienda ubicada en la colonia Las Granjas.

Las imágenes muestran el momento del impacto y cómo el pequeño animal, identificado como “Rambo”, queda inmóvil durante varios minutos, generando la preocupación inmediata de vecinos y usuarios que compartieron el clip.

“¿Por qué hizo eso? Mi perrito… ¿Qué tiene que ver el perro? Es un inocente”, dijo la mujer afectada por el hecho durante el video difundido.

Supuestamente, todo sucedió porque un grupo de personas, llegaron a desalojar a la mujer, de quien sacaron sus cosas a la calle y posteriormente lanzó al perrito.

Rescatistas y veterinarios acudieron al rescate del perro en Chiapas

Tras la difusión del video de maltrato animal, defensores de animales y autoridades municipales se movilizaron rápidamente. La activista Claudia Cisneros llegó al domicilio para documentar la situación y exigir atención inmediata para el pug.

“Estamos en el domicilio donde hace ratito ocurrió la situación donde el perrito aventaron desde un balcón en la colonia Las Granjas; hay ya presencia de autoridad local y patrullas”, expresó Cisneros en una transmisión. Minutos después, médicos veterinarios atendieron a Rambo, quien se encontraba en estado crítico pero con signos de vida. También se aseguró a otro perro que permanecía dentro de la vivienda.

“El perrito está en una condición estable, en observación, a fin de determinar su condición en las próximas horas”, informó la defensora. Las primeras versiones indican que el incidente ocurrió durante un conflicto entre vecinos al interior del domicilio. Ante esto, la Dirección Contra Riesgos Sanitarios Municipal dejó un citatorio a los responsables para comparecer. Además, la Fiscalía Ambiental de la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por maltrato animal.

¿Cuál es el castigo por maltrato animal en Chiapas?

El Código Penal de Chiapas contempla sanciones severas por actos de crueldad hacia animales domésticos.

De acuerdo con la legislación vigente, quien cause lesiones dolosas a un animal puede enfrentar:



De 6 meses a 2 años de prisión

Multas económicas que varían según el daño causado

Agravantes si el acto se comete con saña, en vía pública o si pone en riesgo la vida del animal

En casos donde el maltrato derive en la muerte del animal, las penas pueden aumentar hasta 4 años de cárcel, además de mayores sanciones económicas. La investigación determinará si la mujer involucrada podría enfrentar cargos bajo estas disposiciones.