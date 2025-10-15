Atracan a mujer de la India en el Zócalo de CDMX e intentan comprar con sus tarjetas

Una turista de la India se convirtió en pieza clave para la detención de una mujer que, minutos después de un asalto, intentaba utilizar sus tarjetas bancarias para realizar compras en una tienda de conveniencia del Centro Histórico de la CDMX, cerca del Zócalo donde ocurrió el robo.

La víctima, quien acababa de ser despojada de su bolso en la Plaza de la Constitución, recibió una alerta de su aplicación bancaria y guio a la policía hasta el lugar exacto donde se encontraba la delincuente.

Asaltan a turista de la India en el Zócalo de la CDMX; así fue el robo

La pesadilla para la turista de 39 años comenzó mientras caminaba por las inmediaciones del Zócalo. Un sujeto la interceptó, le arrebató su bolso de mano y se dio a la fuga.

Minutos después del atraco, la víctima recibió en su teléfono una notificación de su aplicación bancaria: una de sus tarjetas estaba siendo utilizada para realizar una compra en una tienda de conveniencia. La alerta detallaba la ubicación exacta: la esquina de las calles Tacuba y Motolinía.

Con esta información crucial, la mujer solicitó el apoyo de oficiales de la Policía Auxiliar (PA) que patrullaban la zona, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

#BoletínSSC | #DETENIDA | Resultado de las acciones implementadas para el combate a los delitos de alto impacto, efectivos de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC detuvieron a una mujer, posiblemente relacionada en el asalto a una ciudadana de la India, y utilizó sus tarjetas bancarias… pic.twitter.com/0ZKUUnyYvL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 15, 2025

Capturan a ratera del Centro intentando comprar 5 mil pesos en cigarros

Los policías se trasladaron de inmediato a la tienda señalada. En una rápida acción, interceptaron a una mujer justo cuando intentaba pagar con el plástico robado.

Al realizarle una revisión, le encontraron entre sus pertenencias dos carteras, cuatro tarjetas bancarias y un teléfono celular, objetos que la turista reconoció plenamente como de su propiedad. Además, le aseguraron 60 cajetillas de cigarros, mercancía con un valor de más de cinco mil pesos, que era precisamente lo que intentaba adquirir.

La probable responsable, de 44 años, fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e investigará si el hombre que cometió el arrebato es su cómplice.