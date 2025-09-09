Esta noche en Hechos con Javier Alatorre: corrupción en la Marina, IMSS-Bienestar colapsado y tensiones en Morena

Este lunes 8 de agosto estuvo marcado por sucesos que definirán la agenda nacional e internacional en los próximos días: Desde el escándalo del contrabando de combustible en México hasta la violencia en Sinaloa, pasando por la situación de hospitales en Michoacán y la polémica política en torno a figuras de Morena, estos son los principales acontecimientos que destacaron. Entérate de las noticias más importantes en Hechos con Javier Alatorre.

Corrupción en la Marina y el contrabando de combustible

Este lunes se reveló que el contrabando de combustible no solo persistió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, sino que se volvió más sofisticado. Una investigación reveló una red que involucraba a mandos de la Marina Armada de México, exfuncionarios de aduanas e incluso a un exjuez.

El decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas destapó cómo los responsables recibían hasta 1.7 millones de pesos por buque, según testigos protegidos de la Fiscalía. Entre los detenidos figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda. Este caso apenas sería “la punta del iceberg”.

El hallazgo del capitán Pérez Ramírez

El noticiero informó que el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, presuntamente implicado en esta red, fue hallado muerto en las oficinas de la Unidad de Protección Portuaria en Tamaulipas. Se le señalaba de entregar sobornos a mandos de la Marina. Su muerte plantea dudas sobre un posible ajuste de cuentas dentro de la misma estructura criminal.

La refinería clandestina en Veracruz y “La Barredora”

El escándalo creció con la revelación de que el gobierno de López Obrador conocía desde años atrás la existencia de una refinería ilegal en Veracruz, vinculada al grupo criminal La Barredora y al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Documentos de inteligencia militar advertían de esta operación desde hace cinco años, pero no se actuó. El líder del grupo, Hernán Bermúdez Requena, sigue prófugo, mientras que la relación entre el grupo y políticos de alto nivel genera suspicacias.

El rancho lleno de lujos en Tabasco

El aseguramiento de un rancho en el exclusivo fraccionamiento Altozano, en Tabasco, exhibió los excesos de personajes ligados al crimen organizado. En el lugar fueron confiscados un helicóptero, vehículos de lujo y hasta animales exóticos como cebras, avestruces y guacamayas.

El operativo, aunque dejó al descubierto la riqueza ilícita acumulada, no tuvo detenidos, lo que refuerza la percepción de impunidad.

Lonas contra Andrea Chávez y vínculos con Adán Augusto

En Chihuahua aparecieron lonas y espectaculares en contra de la senadora Andrea Chávez, en los que se le vinculaba con el senador Adán Augusto López y con La Barredora. Las imágenes, que mostraban a Chávez junto a símbolos alusivos al grupo criminal, opacaron su informe legislativo.

Las mantas fueron retiradas de manera repentina, lo que incrementó la polémica y el debate sobre sus posibles nexos políticos.

El cuestionamiento a Fernández Noroña por parte de una estudiante

Una estudiante confrontó en público al senador Gerardo Fernández Noroña por el contraste entre el discurso de austeridad de Morena y su estilo de vida, que incluye una residencia de 12 millones de pesos y viajes en clase premier.

El legislador respondió exaltado, asegurando que “no tiene obligación de vivir austeramente”. Poco después, la joven sufrió ciberacoso, sin que dirigentes de Morena le brindaran respaldo.

Crisis interna en Morena y ruptura de alianzas

Eduardo Cervantes, expresidente de Morena en la Ciudad de México, denunció que el partido “perdió el rumbo” y está lleno de corrupción e incongruencias. En paralelo, Arturo Escobar, líder del PVEM, admitió distanciamientos con Morena en Tamaulipas.

La relación con el PT también se tensó tras la detención del asesor Hiram Llergo en Tabasco, acusado de asociación delictuosa, lo que recordó prácticas de persecución política del pasado.

La narco-guerra en Sinaloa cumple un año

En Culiacán, la población salió a las calles en una marcha por la paz para exigir el fin de la violencia provocada por la disputa entre Los Chapitos y Los Mayitos. En un año, más de 50 menores han sido asesinados y la economía local está colapsada con el cierre de más de dos mil negocios.

El clima de inseguridad ha paralizado la vida nocturna y hasta el equipo Dorados de Culiacán abandonó el estadio.

La violencia nacional y los 177 asesinatos en un fin de semana

México vivió uno de sus fines de semana más sangrientos, con 177 homicidios. Michoacán encabezó la lista con 15 asesinatos, seguido por Baja California y Guanajuato. Esta ola de violencia refleja el fracaso de las estrategias federales y estatales de seguridad.

Multihomicidio en Tabasco y el caso de “El Chicho”

En Centla, Tabasco, Narciso Reyes, alias “El Chicho”, asesinó a sus suegros y cuñados a tiros y machetazos, tras salir de prisión. Posteriormente raptó a sus hijos y sobrinos, lo que activó siete alertas Amber.

Fue detenido en un retén federal, pero su brutal crimen evidenció la falta de control sobre exconvictos reincidentes.

Tragedia en Atlacomulco: choque de tren y autobús

Un accidente en Atlacomulco, Estado de México, dejó 10 muertos y 47 heridos cuando un tren impactó un autobús de pasajeros. Aunque las imágenes del siniestro fueron estremecedoras, autoridades señalaron que pudo haber sido aún más mortal. Cuatro lesionados ya fueron dados de alta.

Donald Trump y la Guardia Nacional en Chicago

En el ámbito internacional, Donald Trump, presidente de EU en 2025, declaró que evalúa enviar a la Guardia Nacional a Chicago para enfrentar la violencia y la migración ilegal. Su retórica fue criticada por líderes demócratas, quienes propusieron cooperación en lugar de confrontación.

El mandatario también enfrenta polémica por un presunto vínculo con Jeffrey Epstein, que él mismo negó y por el cual demandó al Wall Street Journal por difamación.

Hospital IMSS-Bienestar en ruinas en Michoacán

Finalmente, el Fuerza Informativa Azteca (FIA) mostró un recorrido por el Hospital General del IMSS-Bienestar en Zamora, Michoacán. Las imágenes exhibieron techos colapsados, baños insalubres, camas inservibles y lavanderías abandonadas.

Familiares de pacientes denunciaron que deben comprar insumos básicos para que sus enfermos reciban atención. Incluso se reportó la muerte de un menor que no fue atendido tras un accidente.

