VIDEO: “Me he convertido en víctima de ataques”: estudiante que cuestionó a Noroña denuncia acoso en redes sociales

Victoria Montes de Oca, estudiante de la Escuela de Formación ligada a Morena y quien cuestionó al senador Gerardo Fernández Noroña, difundió hace unas horas un video donde reportó presunto acoso por medio de redes sociales por parte de cuentas de simpatizantes de Noroña.

Victoria Montes de Oca difunde por redes sociales acoso tras cuestionar a Noroña

Durante un encuentro de jóvenes, Victoria Montes de Oca confrontó al senador Gerardo Fernández Noroña al señalarle actitudes que calificó de misóginas y un falso discurso de austeridad.

Sin embargo, después de días, la estudiante difundió un video en el que denunció ser víctima de una ola de ciberacoso por parte de cuentas simpatizantes del legislador, asegurando que no buscó la confrontación, pero que su participación la convirtió en blanco de ataques, burlas y hostigamiento en redes sociales.

“Me he convertido en víctima de una ola de ataques, burlas, y acoso en redes sociales. Es doloroso ver como el hecho de hablar y pensar diferente, se me señale y se me ataque de esa manera. Quiero dejar en claro que no busqué la confrontación”, mencionó la estudiante Victoria Montes de Oca.

Cuestionan a Noroña por su casa en Tepoztlán

Durante el mismo encuentro de jóvenes, el expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, respondió a cuestionamientos sobre su casa en Tepoztlán, Morelos, y señaló que él no tiene “ninguna obligación de ser austero”.

La estudiante cuestionó una incongruencia entre la austeridad que ha manifestado Morena y que él tenga una propiedad como esta.

“Confunde la austeridad pública, con la austeridad personal. Yo no tengo ninguna obligación de ser austero, son las políticas públicas las que son austeras, yo he dicho claramente, si mi ingreso como funcionario público no da para lo que yo tengo materialmente, me tienen que hacer un juicio por enriquecimiento inexplicable, y yo tendré que explicar ante el juez de dónde estoy sacando los recursos”, expresó Fernández Noroña