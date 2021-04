¡Histórico! Donovan consigue plaza olímpica en patinaje artístico

La Unión Internacional de Patinaje Artístico (ISU) publicó au lista de clasificados a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, donde destaca el mexicano Donovan Carrillo.

El atleta mexicano consiguió su plaza olímpica tras participar en el Campeonato Mundial de la categoría, realizado en Estocolmo, Suecia, la semana pasada, y de esta forma consiguió la segunda plaza para nuestro país en la justa invernal.

El mexicano consiguió su boleto tras obtener el lugar 20 de la competencia, aunque cabe destacar gracias a recientes modificaciones, el patinador aseguró su asistencia.

“Veinticuatro plazas para hombres serán determinadas por la clasificación del Campeonato Mundial anterior al año olímpico. Miembros de la ISU que hayan obtenido los puntos necesarios ganarán su derecho para dos o tres plazas por país, siempre que los patinadores clasifiquen al Programa Libre. Las demás inscripciones serán atribuidas a los deportistas con mejores calificaciones al concluir el Programa Libre de los Mundiales”, especifica el reglamento de la competencia.

Las modificaciones al reglamento son válidas desde 2018. Si la clasificación se rigiera con el formato anterior, Carrillo hubiera tenido que asistir a una competencia en Alemania, en agosto, para asegurar su boleto.

DONOVAN CELEBRÓ EN REDES SOCIALES

Luego de que se confirmara su boleto en la justa olímpica, el patinador no dudó en compartir la excelente noticia.

“Estoy muy feliz de compartirles que es oficial. Después de todos estos años de esfuerzo, dedicación y compromiso, se logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022. Todavía no me lo puedo creer, les agradezco infinitamente a todas las personas que han estado ahí y me han acompañado en este sueño”, fue el mensaje que escribió el futuro competidos olímpico.

