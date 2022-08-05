VIDEO: Hombre muere al caer en olla de avena hirviendo en India

Un hombre de 54 años de edad, identificado como Muthuswamy, murió debido a las graves quemaduras que sufrió tras caer en una olla gigante de avena hirviendo, el accidente ocurrió el 29 de julio en la India.

El hombre era el encargado de supervisar la preparación de gachas, un platillo indú que se elabora cociendo avena u otros granos, el cual se serviría en un festival de la localidad.

No obstante, el resultado no fue el esperado debido al accidente en el que el hombre cayó dentro de la olla de avena hirviendo.

¿Cómo cayó un hombre dentro de una olla de avena hirviendo?

En las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, se pudieron ver seis ollas gigantes llenas de avena hirviendo, mientras varias personas, e incluso niños, se encontraban cerca aparentemente ayudando a la elaboración del platillo.

Un hombre muere por quemaduras al caer en una olla de avena hirviendo en India pic.twitter.com/x2VuJk0jj8 — @SoTruth (@SoTruth1) August 5, 2022

De pronto, un hombre vestido de blanco comenzó a marearse. El sujeto intentó agarrarse de algo para no caerse, pero no encontró nada cerca, tambaleándose llegó hasta donde se encontraban las ollas con avena hirviendo.

El hombre se sostuvo de la orilla del reciepiente, un transeúnte se dio cuenta de lo que ocurría y alertó a las personas que se encontraban cerca, sin embargo, ya era tarde. El hombre cayó dentro de uno de los calderos.

Tres hombres corrieron para ayudarlo y sacarlo, pero la temperatura del alimento que se cocinaba les dificultó la labor de rescate, pues en cada intento ellos también se quemaban las manos.

Uno de ellos se apoyó con un trapo enrollado en la mano, pero no fue suficiente. Poco a poco más personas se acercaron para ayudar al hombre que seguía dentro del recipiente con avena hirviendo.

Unos lo jalaron de los pies, otros de la manos y hasta intentaron empujarlo por la espalda, de pronto, la olla con el alimentó se cayó al suelo alcanzando a varios de los sujetos que intentaron ayudar.

El hombre ya estaba fuera de la olla, pero se encontraba mal herido, con quemaduras en casi todo su cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital en India, donde más tarde murió.

