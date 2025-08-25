Hallan cuatro cadáveres en el río Sena, en París; detienen a un sospechoso

Las autoridades de París, en Francia, realizaron la detención de un hombre como sospechoso después de que encontraron flotando cuatro cadáveres de hombres en el río Sena a inicios de agosto de 2025.

El hombre detenido se trata de un vagabundo de alrededor de 20 años de edad, de acuerdo con la Fiscalía de Créteil, quien fue presentado ante un tribunal judicial el domingo 24 de agosto de 2025. En esta audiencia, el hombre quedó formalmente bajo investigación.

Encuentran cuatro cuerpos en diferentes estados de descomposición en París

El 13 de agosto de 2025, los cuerpos fueron encontrados en la localidad parisina de Choisy-le-Roi. Un pasajero de un tren avisó a las autoridades después de observar un cuerpo flotando en el río, informó la emisora pública FranceInfo. Las víctimas se encontraban en distintos niveles de descomposición, lo que complicó determinar la causa exacta de muerte en algunos casos.

Uno de los cuerpos, identificado como un hombre francés de 48 años, fue recuperado en un estado relativamente intacto. La autopsia reveló señales de estrangulamiento. Este hombre fue hallado con camiseta y sin ropa desde la cintura para abajo.

Otro cuerpo identificado correspondía a un joven de 21 años, nacionalidad argelina, también con signos compatibles con estrangulamiento. Sus familiares lo habían reportado desaparecido la semana anterior al hallazgo.

Los otros dos cuerpos, igualmente de hombres sin hogar y de nacionalidades argelina y tunecina, tenían un avanzado estado de descomposición y presentaban vínculos con el área donde fueron encontrados. Ambos desaparecieron a finales de julio.

¿Por qué detuvieron al vagabundo por los cuerpos flotando en el río Sena?

Los investigadores no pudieron establecer si las víctimas se conocían entre sí, pero confirmaron que todos tenían relación con la zona donde aparecieron. La Fiscalía destacó que esa área es frecuentada por indigentes.

Tras analizar imágenes de cámaras de seguridad y datos telefónicos, los agentes centraron la investigación en el sospechoso, quien “solía estar presente” en el lugar. Antes de que se encontraran los cadáveres, fue arrestado con documentos pertenecientes a una de las víctimas. Además, la policía lo detuvo el día en que se descubrieron los cuerpos y nuevamente una semana más tarde para tomarlo bajo custodia.

Las autoridades verificaron la conexión entre el detenido y cada una de las víctimas en momentos coincidentes con sus desapariciones. El sospechoso se negó a responder preguntas sobre los crímenes.

La Fiscalía de Créteil señaló que la investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de estos casos y determinar el alcance de los hechos.

