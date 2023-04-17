Qué autos descansan el lunes 17 de abril de CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

Concluyeron las vacaciones para miles de estudiantes de la CDMX y Edomex, por lo que el tráfico en el Valle de México volverá a la normalidad a partir de este lunes 17 de abril; sin embargo, recuerda que el programa Hoy No Circula mantiene las restricciones vehiculares para ciertos autos, por lo que a continuación te decimos cómo queda el calendario y cuáles son los coches afectados este inicio de semana.

De acuerdo con las restricciones emitidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría de Movilidad, este lunes no circulan los carros con engomado amarillo y terminaciones de placa en 5 o 6, siempre y cuando cuenten con el holograma 1 o 2 de la verificación vehicular. No podrán andar desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué carros no circulan el lunes 17 de abril en CDMX y Edomex?

Autos con engomado amarillo:

Que tengan terminación de placas en 5 o 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 o 2.

Hoy No Circula para el lunes 17 de abril de 2023 en la CDMX y Edomex

¿Autos foráneos de CDMX y Edomex aplican para el Hoy No Circula?

Ten en cuenta que si tienes un auto con placas que no son de la CDMX o Edomex, también tienes restricciones relacionadas con el programa Hoy No Circula, pues todos los vehículos tienen prohibido andar entre las 5 y las 11 de la mañana; mientras que para el lunes 17 de abril, todos los coches foráneos con placas 5 o 6 no pueden circular entre las 5:00 y las 22:00 horas, sin importar el engomado.

Recuerda que la infracción por este tipo de multas equivale a más de 2 mil pesos y es acreedor al traslado del vehículo al corralón, por lo que las infracciones en total pueden ser superiores a los 3 mil pesos mexicanos, contando el traslado de la unidad al depósito.

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

Planifica bien tu semana y toma en cuenta qué autos no circulan a lo largo de los días por el Hoy No Circula, pues de lunes a sábado hay restricciones según la terminación de placa y el color del engomado que posee tu coche, mismas que exponemos a continuación:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿Qué coches sí pueden circular el lunes 17 de abril en CDMX y Edomex?

Con base en los señalamientos y excepciones de la CAMe, los carros con holograma “0" y “00" pueden circular, siempre y cuando no exista alerta por contingencia ambiental. De igual forma, los coches eléctricos e híbridos exentan las restricciones de circulación para este lunes 17 de abril.

Por otro lado, la ley añade otros autos de uso particular, como aquellos que atienden emergencias médicas, autos de transporte escolar y de personal, aquellos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, y todos los que cuenten con placa u holograma de discapacidad, quienes tienen permitido circular sin importar placas, hologramas ni engomado.

