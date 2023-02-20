Autos con Hoy No Circula este lunes 20 de febrero en CDMX y Edomex

Este lunes 20 de febrero de 2023 inicia el calendario del Hoy No Circula que indica cuáles autos descansan en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Por lo que los coches que no circulan son los que tienen el engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2, los cuales deberán parar de las 5:00 a las 22:00 horas.

Las restricciones del Hoy No Circula también aplica para los autos foráneos según el día de la semana y el último dígito de su placa, además deberán parar los sábados, ya que se les considera holograma 2

Qué número placas no circula en el Edomex hoy 20 de febrero de 2023

El programa Hoy No Circula también aplica en los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México, por lo que las restricciones son para los que tengan el engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

Estos son los 18 municipios en donde son vigentes las restricciones del Hoy No Circula.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula hoy 20 de febrero de 2023?

En caso de que un auto que debía descansar sea detenido, la multa es de aproximadamente dos mil pesos en la CDMX. Mientras que en el Edomex la sanción será de más de mil pesos aproximadamente.

Por ello se recomienda consultar el calendario del Hoy No Circula para evitar sanciones para los conductores, tanto en la capital del país como en la zona conurbada del Estado de México.

Calendario del Hoy No Circula febrero de 2022

Martes 21 de febrero: Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Miércoles 22 de febrero: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Jueves 23 de febrero: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 24 de febrero: vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

Este calendario puede cambiar en caso de que se aplica la Fase I de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana el Valle de México.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 25 de febrero de 2023



El Hoy No Circula Sabatino para el 25 de febrero aplica para los autos con holograma 1, terminación PAR, por ser el segundo sábado del mes, además de todos los del holograma 2 y los autos foráneos.

Estas restricciones aplican con en la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Estado de México e infringir estas medidas también hace acreedor a una multa, según la legislación vigente.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy 20 de febrero en CDMX?

A través de la página Hoy No Circula del gobierno capitalino se puede conocer qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Esta forma de consulta es de forma gratuita y también se puede recibir una notificación vía celular.

Otra forma de consultar las restricciones para los autos es a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis o de Fuerza Informativa Azteca.

Qué autos verifican en febrero 2023 en CDMX

Durante el mes de febrero de 2023 los autos que deben verificaron son los que tengan engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, además del engomado rosa, placas con terminación 7 y 8.

De acuerdo con el calendario del programa, se aplica tanto en la Ciudad de México y el Estado de México, por lo que se exhorta a los automovilistas a realizar este trámite en tiempo y forma.

