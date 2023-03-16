¿Qué autos descansan por Hoy No Circula en CDMX y Edomex este jueves 16 de marzo?

Fuerza Informativa Azteca te recuerda los autos que descansan este jueves 16 de marzo de 2023 con motivo del programa Hoy No Circula, el cual aplica para la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex. Recuerda que en caso de circular cuando tu auto lo tiene prohibido es motivo de infracción y corralón.

Para este jueves 16 de marzo y de acuerdo con el calendario de la la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que descansan este día son aquellos que porten el holograma 1 o 2, y que posean el engomado verde, junto a la terminación de placa 1 y 2. Las restricciones de circulación serán desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿Qué coches no circulan hoy jueves 16 de marzo?

Con engomado verde.

Terminación de placas 1 o 2.

Con hologramas 1 y 2.

Todos los autos foráneos con terminación de placa 1 o 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

Te recordamos que si tu auto es eléctrico o cuenta con los hologramas "0" y "00", las restricciones no aplican y tienen permiso a circular sin ningún tipo de problema en CDMX y Edomex.

Multa por circular si tu auto aplica para el Hoy No Circula

En la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos. Aún así debes considerar que si te detiene un oficial, tu auto podrá ser remitido al corralón y se suma el precio de arrastre y depósito.

¿El Edomex también aplica para el Hoy No Circula?

Fuerza Informativa Azteca te recuerda que son 18 los municipios del Edomex donde aplican el programa Hoy No Circula:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica todos los días de la semana, pues las restricciones para los vehículos se establecen con base en los niveles de emisión de contaminantes, con el que se determina qué holograma es acreedor tu auto. Una vez con el número en el auto, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El calendario del Hoy No Circula para toda la semana en CDMX y Edomex

¿Qué coches no circulan el sábado 11 de marzo de 2023?

El programa también aplica los sábados, pues existe el Hoy No Circula Sabatino, el cual establece que para el próximo 11 de marzo descansan los autos que tengan holograma 1, con terminación de placa en número PAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

De igual forma, el horario del programa Hoy No Circula Sabatino son las mismas que aplican para la semana, por lo que será desde las 5:00 y hasta a las 22:00 horas. Solamente el domingo es el día en que se suspende el programa.