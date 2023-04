Qué carros no circulan este lunes 10 de abril en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

Ya es lunes y regresa la rutina para los habitantes de la Ciudad de México y Estado de México tras Semana Santa, con las restricciones vehiculares por el Hoy No Circula como una de las principales preocupaciones para los automovilistas. Por este motivo, a continuación te recordamos qué autos descansan este lunes 10 de abril y cómo funciona el programa para los coches foráneos.

Según los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este lunes los autos que no circulan son todos aquellos con engomado amarillo y terminaciones de placa en 5 o 6, siempre y cuando cuenten con el holograma 1 o 2 de la verificación vehicular. Esto es válido desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué coches no circulan este lunes 10 de abril?

Que tengan engomado amarillo.

Con terminación de placas 5 o 6.

Con los hologramas 1 o 2.

Todos los foráneos con terminación 5 o 6.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula para autos foráneos en CDMX?

Si tienes un auto con placas fuera de la CDMX y Edomex, recuerda que el programa Hoy No Circula está vigente todos los días e impone restricciones a todos los vehículos que no son de la capital o Estado de México. La ley indica que todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana; mientras que para este lunes 10 de abril, los coches con terminación 5 o 6 no podrán circular hasta las 10 de la noche.

¿Qué pasa si no descanso el día que me toca por el Hoy No Circula?

Si circulas cuando tu automóvil lo tiene prohibido debido a los lineamientos del programa, la infracción por no cumplir es de más dos mil pesos en la CDMX, por lo que se recomienda seguir las indicaciones en todo momento y mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe, ya que en caso contrario podrás ser remitido al depósito, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

Recuerda que de lunes a sábado hay restricciones para todos los autos y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado que posea el vehículo, por lo que para esta semana que recién comienza, a continuación te presentamos las limitaciones correspondientes:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Hoy No Circula: ¿Cómo saber si mi coche descansa hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan, pues solo tienes que ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa. De esta forma se podrá conocer si tu auto circula hoy, así que no pierdas la oportunidad de revisar bien si tu coche circula este lunes 10 de abril, en especial si visitas la CDMX desde fuera y tienes placas de auto foráneo.