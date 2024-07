¡Revisa el calendario! Estos autos descansan por el Hoy No Circula este 10 de julio

¡ATENCIÓN! El Hoy No Circula (HNC) continúa su curso y para este miércoles 10 de julio el calendario sigue su curso por lo que te recomendamos estar al pendiente de las actualizaciones y evitar cualquier tipo de multas.

El Hoy No Circula busca disminuir las emisiones contaminantes que se presentan constantemente en el Valle de México.

¿Cuál es la multa por el Hoy No Circula y las sanciones de tránsito en 2024?

El Reglamento de Tránsito, en la Ciudad de México establece una multa de casi dos mil pesos por no respetar el HNC; sin embargo, como es tradición, año tras año actualizan sus tarifas y en esta ocasión las multas quedaron de la siguiente forma:



Insultar o agredir a un oficial de tránsito: 3,257.10 pesos

Exceder el límite de velocidad: 2,171.40 pesos

Estacionarse en lugares prohibidos: 3,257.10 pesos

Invadir carril de Metrobús: 6,514.20 pesos

Conducir motocicleta sin casco: 2,171.40 pesos

Pasarse luz roja: 2,171.40 pesos

No usar el cinturón de seguridad: Entre 542.85 y 1,085.70 pesos

No tener un seguro de auto: Entre 2,171.40 y 4,342.80 pesos

Usar el celular al conducir: Entre 3,257.10 y 3,799.95 pesos

Invadir el paso peatonal: Entre 1,085.70 y 8,685.60 pesos.

¿Qué coches no circulan este miércoles 10 de julio de 2024 en CDMX y Edomex?

Los autos que no podrán circular en la capital del país y en el Edomex para evitar multas son los siguientes:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex | CAPUFE

¿Hay contingencia ambiental o programa especial el miércoles 10 de julio?

Es común que la Comisión Ambiental de la Megalópolis emita alertas por la calidad del aire y decrete Contingencia Ambiental, sin embargo, hasta el momento no se han reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que es baja la probabilidad de activar la medida de Doble Hoy No Circula o restricciones extras para el 10 de julio.

En caso de no conocer si descansas o no, te compartimos el programa Hoy No Circula:

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex | Gobierno CDMX

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula también aplica en el Estado de México, pero sólo en 18 municipios conurbados a la CDMX. La medida es de 5:00 a las 22:00 horas en: