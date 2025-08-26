¡Ojo al calendario! Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 26 de agosto

El programa Hoy No Circula continúa aplicándose de manera estricta en la Ciudad de México y el Estado de México con el objetivo de disminuir los altos niveles de contaminación que genera el parque vehicular. Este esquema de restricción aplica de lunes a sábado y cada día corresponde a un color de engomado y terminación de placas específicas.

¿Qué autos descansan el martes en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario oficial, los martes deben suspender su circulación los automóviles con engomado rosa, placas terminadas en 7 y 8, y hologramas 1 y 2. La restricción se extiende desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, periodo en el que los vehículos deben permanecer fuera de las vialidades.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Municipios en los que aplica el Hoy No Circula

A partir del 1 de julio de 2025, el Hoy No Circula amplió su cobertura. Anteriormente solo aplicaba en 18 municipios del Estado de México, pero ahora también se incluye a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y a 39 municipios de la región oriente del Edomex. Estos son:

Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.



Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT):

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.



Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST):

Almoloya del Río, Atizapán, Capulhuac, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Quienes no respeten estas disposiciones deberán cubrir una sanción económica. En la Ciudad de México, la multa por circular en día restringido oscila entre 20 y 30 UMAS, es decir, de 2,264 a 3,394 pesos en 2025.

El calendario semanal del Hoy No Circula funciona así:

