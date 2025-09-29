¡El penúltimo del mes! Así opera el Hoy No Circula este lunes 29 de septiembre

El programa Hoy No Circula continúa aplicándose de manera regular en la Ciudad de México, pero desde el pasado 1 de julio de 2025 amplió su alcance en el Estado de México, lo que significa que más municipios ya forman parte de esta medida ambiental.

La recomendación principal para los automovilistas es revisar con cuidado qué días descansan sus vehículos, de acuerdo con el holograma y la terminación de la placa, para evitar multas.

¿Qué autos no circulan este lunes 29 de septiembre?

Para iniciar la semana, este lunes no circulan los autos con engomado amarillo, hologramas 1 y 2 y terminación de placas 5 y 6.

Esto aplica tanto en la CDMX como en los municipios del Edomex que ya se sumaron a la nueva etapa del programa.

El objetivo sigue siendo el mismo: reducir los niveles de contaminación derivados del tránsito vehicular, una de las principales fuentes que afectan la calidad del aire en la Megalópolis.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

El nuevo Hoy No Circula en el Edomex

Anteriormente, la restricción solo operaba en 18 municipios conurbados del Estado de México. Sin embargo, desde julio de este año la cobertura se amplió a la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y a 39 municipios de la región oriente, sumando un total de 59 localidades.

Por ahora, las autoridades mantienen una fase de socialización, lo que significa que los conductores no serán multados hasta el 1 de enero de 2026, cuando entrará en vigor la aplicación de sanciones económicas en estas zonas.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Multas por incumplimiento: Así funciona el Hoy No Circula

En la Ciudad de México, las multas por no respetar el Hoy No Circula oscilan entre 20 y 30 UMAS, lo que equivale a 2,264 a 3,394 pesos en 2025.

Aunque en Edomex las sanciones todavía no se aplican en los municipios recién integrados, es importante que los automovilistas comiencen a familiarizarse con las reglas para evitar sorpresas.

Calendario del programa:

