¿Qué autos descansan el martes 18 de julio de 2023 por el Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) continúa con el programa Hoy No Circula y por ello dio a conocer qué autos descansan este martes 18 de julio, tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México.

Por este motivo, los vehículos que no circulan este martes son los autos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8, siempre y cuando tengan el holograma 1 y 2. Las restricciones aplican en la CDMX y Edomex desde las 5 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿Qué coches no circulan el martes 18 de julio?

Autos con engomado rosa.

Terminación de placas 7 u 8.

Con holograma 1 y 2.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Calendario semanal del Hoy No Circula en CDMX y Edomex:

Las restricciones por el Hoy No Circula van de lunes a sábado y se aplican según la terminación de placa y el color del engomado del vehículo. Cada semana se sigue el mismo orden, salvo la implementación de restricciones por contingencia ambiental, por lo que a continuación te dejamos el calendario completo:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Gobierno CDMX

¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?

Recuerda que el Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo los siguientes 18 municipios conurbados a la capital del país:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Qué pasa si no cumples con el Hoy No Circula?

Recuerda que, en caso de no acatar los lineamientos del programa, si tu auto no circula este martes podrás ser detenido por autoridades de tránsito y ser acreedor a una multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), además de que el vehículo deberá ser trasladado al corralón.

La multa por infringir el Hoy No Circula equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, aplicable tanto en la CDMX como en el Edomex, cifra a la que se deberá sumar el arrastre del vehículo al depósito, el cual ronda los 827 pesos.