Martes sin multas: Conoce el engomado que descansa hoy 14 de octubre por el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula continúa vigente este martes 14 de octubre en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que autoridades ambientales recomendaron a los conductores verificar el calendario y evitar sanciones.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este martes deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, así como aquellos con holograma 1 y 2.

La restricción aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué autos están exentos del programa Hoy no Circula?

Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de las limitaciones, al igual que los autos eléctricos e híbridos, las unidades de emergencia, vehículos para personas con discapacidad y aquellos que prestan servicios esenciales.

El programa busca reducir los niveles de contaminación generados por el tráfico vehicular, uno de los principales factores que deterioran la calidad del aire en la región.

Aunque fue diseñado para mejorar las condiciones ambientales, autoridades reconocen que algunos conductores intentan evadir las medidas, lo que puede derivar en sanciones.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

En el Estado de México, el programa se aplica en los municipios conurbados a la capital, entre ellos: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Asimismo, existen restricciones adicionales en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, que abarca Toluca, Metepec, Lerma, Zinacantepec, San Mateo Atenco, entre otros, y en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, integrada por Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

Multas por incumplir el Hoy No Circula

Quienes no respeten las disposiciones del programa pueden ser sancionados con multas que van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,264 y 3,394 pesos en 2025.

La CAMe recordó que el cumplimiento del programa es fundamental para reducir los contaminantes en el aire y evitar contingencias ambientales. Por ello, instó a los automovilistas a planificar sus traslados y revisar con anticipación el calendario semanal del Hoy No Circula.