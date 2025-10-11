¿Descansa tu coche este 11 de octubre?: Guía completa del Hoy No Circula Sabatino
Este es el segundo sábado del mes; aquí te contamos si puedes usar tu auto en CDMX y Estado de México para evitar multas por el programa Hoy No Circula Sabatino.
El programa Hoy No Circula Sabatino aplica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) entre las 05:00 y las 22:00 horas, con restricciones especiales para los sábados que varían según el tipo de holograma y el último dígito de la placa.
¿Qué autos no circulan este sábado 11 de octubre de 2025?
Para este segundo sábado del mes, los autos que deben “descansar” son:
- Vehículos con holograma 1 cuya placa termina en número par (0, 2, 4, 6 u 8)
- Todos los autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa
- Vehículos foráneos, es decir, con placas de entidades distintas al Valle de México
Se exceptúan de esta restricción los automóviles con holograma 0 o 00, así como los autos eléctricos o híbridos, que pueden circular todos los días sin restricción
Además, también quedan exentos:
- Motocicletas
- Vehículos de uso público, de emergencia o funerarios
- Automóviles con permiso especial, autos clásicos o históricos, y vehículos de personas con discapacidad (con autorización vigente)
La aplicación del Hoy No Circula Sabatino busca reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire durante los fines de semana, cuando muchas personas aprovechan para salir.
🚘🔔 Recuerda: Tras tu reemplacamiento o alta de placas de circulación, tienes 30 días naturales desde la entrega de tu constancia para realizar la #VerificaciónVehicular.— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) October 9, 2025
✅ Agenda en línea aquí 👉 https://t.co/rES8Lt3wp4#Reemplacamiento #EdoMéx pic.twitter.com/AnoMDnTtGN
¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?
El calendario sabatino opera así:
- Primer y tercer sábado del mes —descansan autos con holograma 1 y placa impar
- Segundo y cuarto sábado —descansan autos con holograma 1 y placa par
- Cualquier sábado —todos los autos con holograma 2 y vehículos foráneos siempre descansan
- Si el mes tiene quinto sábado, la restricción aplica solo para holograma 2, autos foráneos y permisos especiales; los autos holograma 1 quedan exentos
Este esquema permite distribuir las restricciones entre diferentes placas y evitar que todos los vehículos con holograma 1 se vean perjudicados el mismo día.
Consejos para evitar infracciones este sábado por el Hoy No Circula
Para que tu día no termine con multa o remolque, considera lo siguiente:
- Verifica el holograma de tu auto: si es 2, preocúpate: ese día descansa obligatoriamente.
- Conoce el último dígito de tu placa: si es par y tienes holograma 1, este sábado no podrás circular.
- Aprovecha las excepciones: autos con holograma 0, 00, eléctricos, híbridos y algunas modalidades especiales pueden trasladarse sin restricción.
- Consulta el calendario del sábado específico: siempre revisa si el mes tiene quinto sábado; en ese caso cambia la regla general.
- Planea alternativas de transporte: utiliza transporte público, comparte tu ruta o adelanta tus trayectos antes de las 05:00 o después de las 22:00 horas.
- Atento a contingencias ambientales: si se activa el Doble Hoy No Circula, pueden sumarse restricciones.
🚦 Evita multas y contribuye a un #Edoméx más limpio.— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) October 8, 2025
Placas 1 o 2 (engomado verde) 🟩 → verifica en octubre y noviembre.
🗓️ Fecha límite: 30/nov/2025
📲 Agenda tu cita en: https://t.co/C0xN4Wi175 pic.twitter.com/PSNe03jsfr