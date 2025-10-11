Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

¿Descansa tu coche este 11 de octubre?: Guía completa del Hoy No Circula Sabatino

Este es el segundo sábado del mes; aquí te contamos si puedes usar tu auto en CDMX y Estado de México para evitar multas por el programa Hoy No Circula Sabatino.

Hoy-No-Circula-Sabatino-11-de-octubre-2025
Checa si puedes usar tu auto este sábado 11 de octubre de 2025 por el programa Hoy No Circula|FIA
Notas
Política
Escrito por: Oscar Morales
Compartir nota

El programa Hoy No Circula Sabatino aplica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) entre las 05:00 y las 22:00 horas, con restricciones especiales para los sábados que varían según el tipo de holograma y el último dígito de la placa.

¿Qué autos no circulan este sábado 11 de octubre de 2025?

Para este segundo sábado del mes, los autos que deben “descansar” son:

  • Vehículos con holograma 1 cuya placa termina en número par (0, 2, 4, 6 u 8)
  • Todos los autos con holograma 2, sin importar la terminación de la placa
  • Vehículos foráneos, es decir, con placas de entidades distintas al Valle de México

Se exceptúan de esta restricción los automóviles con holograma 0 o 00, así como los autos eléctricos o híbridos, que pueden circular todos los días sin restricción

Además, también quedan exentos:

  • Motocicletas
  • Vehículos de uso público, de emergencia o funerarios
  • Automóviles con permiso especial, autos clásicos o históricos, y vehículos de personas con discapacidad (con autorización vigente)

La aplicación del Hoy No Circula Sabatino busca reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire durante los fines de semana, cuando muchas personas aprovechan para salir.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

El calendario sabatino opera así:

  • Primer y tercer sábado del mes —descansan autos con holograma 1 y placa impar
  • Segundo y cuarto sábado —descansan autos con holograma 1 y placa par
  • Cualquier sábado —todos los autos con holograma 2 y vehículos foráneos siempre descansan
  • Si el mes tiene quinto sábado, la restricción aplica solo para holograma 2, autos foráneos y permisos especiales; los autos holograma 1 quedan exentos

Este esquema permite distribuir las restricciones entre diferentes placas y evitar que todos los vehículos con holograma 1 se vean perjudicados el mismo día.

Consejos para evitar infracciones este sábado por el Hoy No Circula

Para que tu día no termine con multa o remolque, considera lo siguiente:

  1. Verifica el holograma de tu auto: si es 2, preocúpate: ese día descansa obligatoriamente.
  2. Conoce el último dígito de tu placa: si es par y tienes holograma 1, este sábado no podrás circular.
  3. Aprovecha las excepciones: autos con holograma 0, 00, eléctricos, híbridos y algunas modalidades especiales pueden trasladarse sin restricción.
  4. Consulta el calendario del sábado específico: siempre revisa si el mes tiene quinto sábado; en ese caso cambia la regla general.
  5. Planea alternativas de transporte: utiliza transporte público, comparte tu ruta o adelanta tus trayectos antes de las 05:00 o después de las 22:00 horas.
  6. Atento a contingencias ambientales: si se activa el Doble Hoy No Circula, pueden sumarse restricciones.

Hoy No CirculaCDMXEstado de México

Notas