¿Sin cambios? Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 13 de octubre
Este lunes, los conductores de la Ciudad de México y del Estado de México deberán prestar especial atención al programa Hoy No Circula, que tiene como objetivo reducir la contaminación y descongestionar las calles.
Las autoridades reiteran la importancia de consultar el calendario oficial para evitar sanciones económicas y contribuir al cuidado del medio ambiente.
Vehículos que no circulan este lunes 13 de octubre
Para este 13 de octubre, la restricción aplica a los automóviles con engomado amarillo y placas con terminación 5 y 6, siempre que cuenten con holograma 1 o 2. Estos vehículos no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas dentro de la CDMX y el Estado de México.
Es importante destacar que los vehículos con holograma de verificación “00” o “0” están exentos de esta medida, a menos que se active el Doble Hoy No Circula debido a altos niveles de contaminación ambiental. Esta excepción incluye a los autos eléctricos, híbridos y aquellos de muy bajas emisiones, que contribuyen significativamente a mejorar la calidad del aire.
Multas por incumplir con el calendario Hoy No Circula
El incumplimiento del programa Hoy No Circula puede generar multas que van desde 2,262 hasta 3,394 pesos, equivalentes a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la falta cometida.
Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus traslados con anticipación y revisar posibles alternativas de transporte público o compartir vehículos para evitar sanciones.
Calendario general del Hoy No Circula
Para facilitar la planificación semanal, el calendario del programa es el siguiente:
- Lunes: Engomado amarillo, placas 5 y 6
- Martes: Engomado rosa, placas 7 y 8
- Miércoles: Engomado rojo, placas 3 y 4
- Jueves: Engomado verde, placas 1 y 2
- Viernes: Engomado azul, placas 9 y 0
- Primer y tercer sábado del mes: Autos con terminación impar (NON) y holograma 1
Además, las recientes lluvias y trabajos de desazolve podrían generar congestionamientos adicionales, por lo que se recomienda salir con tiempo suficiente y seguir las indicaciones de tránsito.
Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también es una contribución directa a la reducción de la contaminación y a la mejora de la movilidad urbana en la región.