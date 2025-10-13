¿Sin cambios? Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 13 de octubre

Este lunes, los conductores de la Ciudad de México y del Estado de México deberán prestar especial atención al programa Hoy No Circula, que tiene como objetivo reducir la contaminación y descongestionar las calles.

Las autoridades reiteran la importancia de consultar el calendario oficial para evitar sanciones económicas y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Vehículos que no circulan este lunes 13 de octubre

Para este 13 de octubre, la restricción aplica a los automóviles con engomado amarillo y placas con terminación 5 y 6, siempre que cuenten con holograma 1 o 2. Estos vehículos no podrán circular de 5:00 a 22:00 horas dentro de la CDMX y el Estado de México.

Es importante destacar que los vehículos con holograma de verificación “00” o “0” están exentos de esta medida, a menos que se active el Doble Hoy No Circula debido a altos niveles de contaminación ambiental. Esta excepción incluye a los autos eléctricos, híbridos y aquellos de muy bajas emisiones, que contribuyen significativamente a mejorar la calidad del aire.

Programa Hoy No Circula: Los autos que descansan el lunes en la CDMX y Edomex

Multas por incumplir con el calendario Hoy No Circula

El incumplimiento del programa Hoy No Circula puede generar multas que van desde 2,262 hasta 3,394 pesos, equivalentes a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la falta cometida.

Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus traslados con anticipación y revisar posibles alternativas de transporte público o compartir vehículos para evitar sanciones.

Calendario general del Hoy No Circula

Para facilitar la planificación semanal, el calendario del programa es el siguiente:



Lunes: Engomado amarillo, placas 5 y 6

Martes: Engomado rosa, placas 7 y 8

Miércoles: Engomado rojo, placas 3 y 4

Jueves: Engomado verde, placas 1 y 2

Viernes: Engomado azul, placas 9 y 0

Primer y tercer sábado del mes: Autos con terminación impar (NON) y holograma 1

Además, las recientes lluvias y trabajos de desazolve podrían generar congestionamientos adicionales, por lo que se recomienda salir con tiempo suficiente y seguir las indicaciones de tránsito.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita multas, sino que también es una contribución directa a la reducción de la contaminación y a la mejora de la movilidad urbana en la región.