¡Aguas con las lluvias! Hoy No Circula no tendrá cambios este 27 de agosto

Si tienes planeado salir durante estas vacaciones, es importante que revises qué vehículos deben descansar este miércoles 27 de agosto en la Ciudad de México y el Estado de México. El programa Hoy No Circula aplica para controlar la contaminación y mejorar la movilidad, y no cumplirlo puede significar una multa considerable.

¿Qué vehículos descansan este 27 de agosto?

Los automóviles que deben permanecer en casa son aquellos con terminación de placas 3 y 4, engomado rojo y holograma 1 o 2. Si tu vehículo cumple con estas características, lo más recomendable es evitar salir para prevenir sanciones.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que todos los conductores deben respetar estas restricciones ambientales. En caso de incumplimiento, la multa puede ir de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente equivale a 113.14 pesos. Esto significa que la sanción podría oscilar entre 2 mil 262 y 3 mil 394 pesos.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Municipios con nuevas restricciones por el Hoy No Circula

Recientemente, las autoridades ampliaron la cobertura del programa para abarcar más regiones del Estado de México y fortalecer el control ambiental. Las nuevas zonas incluyen municipios dentro de tres áreas metropolitanas: Valle de Toluca (ZMVT), Santiago Tianguistenco (ZMST) y Valle de México (ZMVM).

Algunos de los municipios incluidos son:



ZMVT: Almoloya de Juárez, Metepec, Toluca, Zinacantepec, Lerma y Temoaya.

ZMST: Tianguistenco, Xalatlaco, Calimaya y Capulhuac.

ZMVM: Atizapán de Zaragoza, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli y Valle de Chalco, entre otros.

Esta ampliación busca reducir la contaminación, adaptarse al aumento de vehículos y garantizar un aire más limpio para los habitantes del Edomex y la CDMX.

¿En qué horarios aplica el Hoy No Circula?

Las restricciones de Hoy No Circula están vigentes desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en las 16 alcaldías de la CDMX y en más de 40 municipios del Estado de México. Mantente informado, revisa tu engomado y placa antes de salir, y contribuye al cuidado del medio ambiente evitando multas y sanciones innecesarias.