En Tabasco es un secreto a voces. Aseguran que todo está dado para que el exsecretario de seguridad del estado, Hernán “N”, “Comandante H” o “El Abuelo”, brazo derecho de Adán Augusto López, salga en un par de años de prisión.

“Lo van a dejar ahí unos años en el mejor de los casos. No le van a dar una condena de 20 o 30 años, como todo mundo espera o como se debería merecer, sino que terminando este gobierno podría salir”, declaró Rodulfo Reyes, periodista de Tabasco.

“Comandante H” se ha negado a declarar tras ingreso al penal del Altiplano

A dos meses de que ingresara al penal del Altiplano, quien fuera el secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López, se ha negado a declarar hasta el momento.

Dicen que se encuentra tranquilo porque los delitos por los que se le acusa nada tienen que ver con la creación del grupo criminal La Barredora desde la propia estructura del gobierno de su amigo y exjefe.

“Él está preso por asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada. Son tres delitos que no tienen nada que ver con el tema de La Barredora. Incluso ganó un amparo para que no lo juzguen por delincuencia organizada, que sería un delito federal más fuerte”, afirmó el periodista Rodulfo Reyes.

FGR no ha fincado ningún delito a exsecretario de Seguridad de Tabasco

La Fiscalía General de la República (FGR) no le ha fincado hasta el momento ningún delito a Hernán “N”, a pesar de todas las declaraciones de los testigos colaboradores que describen los delitos cometidos desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, lugar donde operaba realmente La Barredora.

“A mí me parece que hay una intensa negociación. Las participaciones del senador Adán Augusto López han sido en el sentido de que se debe respetar su presunción de inocencia”, señaló Rodulfo Reyes.

¿Darán carpetazo a caso de Hernán “N” tras ser detenido?

En Tabasco lo saben. Todo está dado para dar carpetazo a uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de este país.

El que encabeza Hernán “N” y su inseparable e incondicional amigo, el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.

