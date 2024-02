A 4 meses del paso del huracán “Otis”, damnificados siguen sin ser censados para recibir ayuda

A cuatro meses del paso del huracán “Otis” en Guerrero, todavía hay damnificados del puerto de Acapulco que no han sido incluidos en el Censo para recibir ayuda por parte del gobierno federal.

Miles de damnificados que lo perdieron todo, siguen hasta hoy sin ser censados por la Secretaría del Bienestar para recibir apoyos gubernamentales, a pesar de que cuentan con todos sus documentos.

“Sí, yo me vine como desde las 6 de la mañana, para poder llegar hasta acá, desde las 6, ya llegué casi como a las 9 de la mañana”, dijo Alma Delia Delgado, una de las tantas damnificadas por el huracán “Otis” que sigue sin estar en el Censo de la Secretaría del Bienestar.

Damnificados por “Otis” hacen largas filas para pedir ayuda

A los damnificados los citaron en el boulevard de Las Naciones en el fraccionamiento Marina Diamante, donde están las mantas desplegadas de la Secretaría del Bienestar. Las largas filas de afectados se ven a lo lejos, pero ni así los atienden.

Patricia Velázquez, una de las damnificadas que no han sido censadas, dijo que los citaron en ese lugar el día 26 de febrero a las 11 de la mañana, pero después les informaron que ya no.

Mientras que Enrique Meza, otro afectado, dijo que han pasado cuatro meses de la desgracia y no ha recibido ninguna llamada ni mensaje de ayuda por parte del gobierno federal. “Nunca me han visitado y mi afectación con todo respeto, no fue una ventana que se rompió, no fue una puerta que salió volando, el techo de mi casa colapsó", afirmó.

La casa de Enrique se desplomó por paso de “Otis”

Fuerza Informativa Azteca acompañó a Enrique Meza hasta su casa en la colonia Centro, cerca del Zócalo de Acapulco y constató los daños que dejó el paso del huracán “Otis”.

“La vivienda quedó inhabitable. Tenía dos techos en la casa, uno de láminas de asbesto y otro que era de tablarroca con fibra de vidrio. El primero salió volando; el segundo se desplomó", explicó Enrique Meza durante un recorrido en su casa.

Un video guardado en el celular de Enrique, recuerda aquel momento en el que todo fue oscuridad. “Son las 4:41 de la madrugada creemos que ya pasó lo peor, pero pues prácticamente lo pedimos todo”, se escucha en la grabación.