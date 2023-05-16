Incendio mortal en hostal en Nueva Zelanda, al menos 10 muertos y 30 desaparecidos

El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, dijo que continúa la búsqueda de al menos 30 personas que pudieran estar desaparecidas por el incendio que se registró en las primeras horas de este martes en un hostal de la ciudad de Wellington, la capital de Nueva Zelanda.

Dormían 90 personas al momento del incendio

Al momento del siniestro se estima que alrededor de 90 personas estaban en el hostal, la mayoría dormía, pues las llamas iniciaron en los primeros 30 minutos de este martes, a las 00:30 horas tiempo local.

Hasta el momento se reportó el fallecimiento de 10 personas, cinco resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, otras 15 personas fueron atendidas en el lugar.

El hostal tenía 92 habitaciones

Las llamas iniciaron en el último piso del inmueble de cuatro niveles de 92 habitaciones.

Bomberos y emergencias fueron llamados al albergue Loafers Lodge en Adelaide Road en el centro de Wellington alrededor de las 00:30 de este martes, donde comenzó el incendio en el último piso del hostal.

80 bomberos y 20 camiones combatieron el incendio

Llamas y columnas de humo negro se desprendían del edificio de cuatro plantas mientras 80 bomberos y 20 camiones trataban de apagar las llamas.

El actuar rápido de los equipos de emergencias, dio la oportunidad de rescatar a 52 personas del edificio.

Rescatados de las llamas en el techo del hostal

Al menos cinco fueron rescatadas del techo, pero otras siguen desaparecidas, según la policía.

Los bomberos utilizaron un camión con escalera para rescatar del incendio a las personas en el techo, indicó Brendan Nally, subcomandante nacional de Incendios y Emergencias.

"Sacaron a varias personas del techo de un área directamente encima del fuego", declaró Nally a Radio Nueva Zelanda.

"No había otra forma, esas personas iban a morir de no ser por la intervención de nuestro equipo", agregó.

El edificio no tenía sistema de aspersión y la alarma de incendio no se activó automáticamente, señaló Nally.

El primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, dijo que podría haber más muertes.

Incierto el número de huéspedes

Hipkins detalló que muchos trabajadores por turnos se alojan en el hostal, lo que complica conocer el número exacto de personas que había en el edificio en el momento del incendio.

El primer ministro elogió el "esfuerzo increíble" de los bomberos por apagar el fuego y evacuar a las personas.

Prometió una investigación a fondo del desastre

"Habrá oportunidad para determinar si este edificio cumplía con todas las reglas que debía, pero obviamente el foco en este momento es apoyar a nuestros bomberos", declaró Hipkins.