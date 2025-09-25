¡Captura del criminal más buscado del Perú! Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, fue detenido durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Paraguay y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú.

La intervención, efectuada durante la jornada del miércoles 24 de septiembre de 2025, se realizó en el barrio Lucerito de San Lorenzo, a unos 15 kilómetros de Asunción, justo en donde Moreno se ocultaba en una vivienda discreta para poder pasar inadvertido.

🚨 #ÚltimoMinuto| ¡Cayó alias "El Monstruo" en Paraguay‼️ La División de Investigación Contra el Crimen Organizado de la #Dirincri y la #PolicíaParaguaya capturaron a Erick Moreno Hernández, cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato en el Perú. pic.twitter.com/hCRFIMWky7 — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) September 25, 2025

¿Cómo fue la captura de “El Monstruo”?

El seguimiento a “El Monstruo” duró más de tres meses, con un intercambio constante de información entre Interpol, unidades de crimen organizado y el Ministerio Público de ambos países.

El prófugo, de 33 años, había cambiado su apariencia, se dejó crecer el cabello, además de que intentó mantener un perfil bajo; sin embargo, fue identificado por sus tatuajes y reducido por los agentes en un operativo nocturno.

Hugo Grance, jefe policial paraguayo, reveló que Erick Moreno intentó sobornar a los efectivos con una fuerte suma de dinero para evitar ser detenido, pero la misión era clara: capturarlo y trasladarlo a Perú para cumplir su condena de 32 años por homicidio, secuestro, extorsión y sicariato.

Capturan en San Lorenzo a Erick Moreno, alias “El Monstruo”



👮‍♂️🚨 La Policía Nacional detuvo a Erick Luis Moreno Hernández, ciudadano peruano con condena de 32 años en su país por secuestro y buscado también por Brasil, México y EE.UU.



🔎 Es señalado como líder del grupo… pic.twitter.com/sa7KHobmGa — C9N Paraguay (@C9NParaguay) September 25, 2025

El escondite de “El Monstruo” en Paraguay

A diferencia de los lujosos domicilios en los que solía residir Erick Luis Moreno Hernández, “El Monstruo”, en esta ocasión se escondía en una casa humilde y discreta.

Los vecinos del barrio, sorprendidos por el despliegue de patrulleros y efectivos armados, aseguraron que no sospechaban que allí vivía el criminal más buscado del Perú; “San Lorenzo es un lugar tranquilo, nadie podía imaginar que aquí se ocultaba un criminal internacional”, comentó un vecino de la zona.

Trayectoria delictiva de Erick Moreno, alias “El Monstruo”, criminal más buscado del Perú

Nacido en la ciudad de Ica en 1991, Moreno inició su carrera delictiva en Comas, Lima, integrándose en bandas de robo de autos. Posteriormente, se vinculó al tráfico clandestino de nichos de cementerio y más tarde al control de rutas de transporte urbano mediante extorsión.

“El Monstruo” lideró la organización criminal “Los Injertos del Cono Norte”, expandiendo sus operaciones hacia el sicariato y la comercialización de drogas. Desde 2022 permanecía prófugo, pese a que el Ministerio del Interior de Perú ofrecía 500 mil soles (286 mil dólares o más de cinco millones de pesos) como recompensa por su captura.

Detención de “El Monstruo”: Un golpe contra el crimen organizado

La detención de “El Monstruo” es considerada un golpe estratégico contra las mafias transnacionales, y se investiga si tenía vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil y con bandas criminales paraguayas.

¿Crees que la captura de “El Monstruo” marcará un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en Sudamérica?