Muere adulto mayor acompañado de su perro tras incendio de su casa en España

Un hombre de 67 años falleció la noche del miércoles luego de que un incendio consumiera su casa en Cercedilla, en la Comunidad de Madrid, en España. El adulto mayor estaba acompañado de su perro, quien también falleció en el siniestro.

Los vecinos percibieron una densa columna de humo y alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió la rápida llegada de los bomberos.

Incendio en Cercedilla, España: cómo ocurrieron los hechos

El fuego comenzó aproximadamente a las 22:41 horas del 24 de septiembre de 2024, según Emergencias 112 Comunidad de Madrid. Cuando los bomberos llegaron, tuvieron que derribar las puertas para acceder al inmueble. En el interior encontraron al hombre en el baño, quien tenía una falla cardiorrespiratoria. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) antes de la llegada del personal médico.

El equipo de rescate continuó con las maniobras de RCP durante varios minutos tras su llegada, sin embargo, el estado crítico del hombre hizo irreversible la situación. También fue encontrado sin vida su perro, que se encontraba en la vivienda.

Guardia Civil investiga las causas del incendio en Cercedilla

Las autoridades de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer qué originó el incendio que acabó con la vida del adulto mayor y su mascota. Se espera que pronto se obtengan detalles que expliquen las causas del siniestro.

¿Qué es lo primero que hay que hacer en caso de incendio?

En caso de un incendio en casa y que no puedas salir, las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad de México son: