¡Atención! La Línea 1 del Metro CDMX cambia su horario y cerrará más temprano estas fechas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX ha anunciado una modificación en el horario de servicio de la Línea 1 para tres fines de semana de septiembre y octubre. El servicio concluirá dos horas antes de lo habitual, a las 22:00 horas, para permitir la realización de pruebas técnicas en el nuevo sistema de control de trenes.

Para no afectar a los usuarios, se ofrecerá un servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) durante el horario extendido. Aquí te detallamos todo lo que necesitas saber para planificar tus viajes.

¿Qué días cierra más temprano la Línea 1 del Metro?

El ajuste de horario aplicará únicamente durante los siguientes sábados y domingos. El resto de la semana, la Línea 1 operará en su horario normal.

Las fechas y el nuevo horario son:



Sábado 27 y domingo 28 de septiembre: Cierre a las 22:00 horas.

Sábado 4 y domingo 5 de octubre: Cierre a las 22:00 horas.

Sábado 11 y domingo 12 de octubre: Cierre a las 22:00 horas.

Es muy importante tomar en cuenta que, en estas fechas, la última corrida de los trenes saldrá de las terminales (Pantitlán y Chapultepec) a las 21:30 horas.

¿Por qué cambia el horario del Metro CDMX?

Esta modificación temporal se debe a la necesidad de optimizar las pruebas del nuevo sistema de Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC) en los trenes de los modelos NM22 y NM16.

Según el comunicado del Metro, estas pruebas son un paso previo y necesario para la futura apertura del tramo que va de Chapultepec a Observatorio, por lo que se requiere realizar los ajustes en un horario sin servicio a pasajeros.

Alternativas de transporte por cierre temprano de la Línea 1

Para apoyar a los usuarios que viajan en el último tramo del día, se pondrá a su disposición un servicio alternativo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).



Horario del RTP: El servicio de apoyo iniciará a las 22:00 horas (cuando cierra el Metro) y concluirá a las 24:00 horas (el horario de cierre habitual).

El servicio de apoyo iniciará a las (cuando cierra el Metro) y concluirá a las (el horario de cierre habitual). Ruta: Los autobuses cubrirán el tramo actualmente en operación, de Pantitlán a Chapultepec, en ambos sentidos.

El STC Metro solicita a los usuarios tomar en cuenta este aviso y prever sus tiempos de traslado durante los fines de semana señalados.

