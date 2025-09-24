VIDEO: Explota una llanta y provoca accidente de jet privado en Venezuela

Un jet privado Learjet 55, matrícula YV3440, se estrelló este miércoles 24 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela. El accidente ocurrió durante la maniobra de despegue cuando una de sus ruedas explotó, obligando a los pilotos a abortar la operación y terminando en una colisión al final de la pista.

Los equipos de emergencia actuaron de inmediato, logrando rescatar a dos personas con vida, quienes se reportan estables. Las autoridades del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) ya iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro que ha paralizado temporalmente las operaciones aéreas. Se esperan detalles sobre el número total de pasajeros y la bitácora de vuelo de la aeronave.

El momento del accidente: Un despegue fallido en Maiquetía

La tarde de este miércoles, la normalidad en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía se vio interrumpida por un fuerte estruendo. Un avión privado modelo Learjet 55 con matrícula YV3440 colisionó al final de la pista principal mientras intentaba despegar.

Según los primeros informes, el incidente fue provocado por la explosión de una de las ruedas del tren de aterrizaje. Esta falla crítica obligó a la tripulación a ejecutar un aborto de despegue, una maniobra de alto riesgo que terminó con el impacto de la aeronave. “La respuesta de los bomberos aeronáuticos fue inmediata. Su prioridad fue asegurar la aeronave y extraer a los ocupantes”, declaró una fuente del aeropuerto a medios locales.

🇻🇪‼️ | URGENTE: Un jet privado se acaba de estrellar en el Aeropuerto de Maiquetía, Venezuela.



Es un avión utilizado frecuentemente por la dictadura chavista, especialmente para viajes a Cuba.



Se reportan al menos cuatro muertos, sin nombres por ahora.pic.twitter.com/qwAULzC3jf — Agustín Antonetti (@agusantonetti) September 24, 2025

Operativo de rescate y suspensión de vuelos en Maiquetía

Tras el accidente aéreo, se activaron todos los protocolos de emergencia. Equipos de búsqueda y salvamento llegaron a la zona del siniestro en minutos, logrando rescatar a dos personas con vida de entre los restos del fuselaje. Fuentes médicas confirmaron que ambos sobrevivientes “se encuentran estables y están recibiendo atención especializada”.

Como consecuencia del suceso, la operación aérea en el aeropuerto fue suspendida temporalmente, afectando a decenas de vuelos nacionales e internacionales. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela asumió el control de la investigación para determinar las causas exactas del fallo.