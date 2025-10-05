Dos adolescentes mueren tras intentar peligroso reto viral en Metro de Nueva York

Dos adolescentes murieron tras ser encontradas sobre un tren de la línea J en la estación Marcy Avenue de Brooklyn del Metro de Nueva York, Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que las jóvenes aparentemente practicaban un peligroso reto viral llamado “subway surfing”, el cual consiste en viajar sobre el techo o colgadas del exterior de los vagones.

Crece el riesgo mortal del reto viral “subway surfing” en Nueva York

Los oficiales respondieron a una llamada al 911 y encontraron a las jóvenes inconscientes poco después de las 3:00 horas del sábado 4 de octubre de 2025. En el techo del último vagón de un tren que acababa de cruzar el puente Williamsburg desde Manhattan. Ambas murieron en el lugar.

Sus identidades y edades no fueron reveladas por las autoridades. El presidente de la autoridad de transporte de la ciudad de Nueva York, Demetrius Crichlow, expresó: “Es desgarrador que dos jóvenes hayan fallecido por creer que viajar fuera de un tren de metro es un juego aceptable”.

El “subway surfing” es conocido desde los inicios del sistema de transporte Metro en Nueva York, pero ha cobrado más víctimas fatales recientemente, especialmente entre adolescentes motivados por videos virales en plataformas como TikTok e Instagram.

Autoridades refuerzan vigilancia para evitar el reto viral del “subway surfing”

Las autoridades locales y la Autoridad Metropolitana de Transporte intensifican las acciones para prevenir estos accidentes. Desde 2023, la policía usa drones para detectar a quienes realizan “subway surfing” y trabaja con diversas plataformas de redes sociales para eliminar contenido que incentiva esta conducta. A pesar de estos esfuerzos, la tendencia continúa poniendo en riesgo vidas, como evidencian las últimas tragedias.

No es el primer caso de “subway surfing” en el Metro de Nueva York

En 2024, al menos seis adolescentes murieron tras intentar el peligroso reto viral del “subway surfing” en el Metro de Nueva York. En lo que va del año 2025, tres personas han muerto intentando esta práctica, incluyendo a un joven de 15 años hallado en el techo de un tren 7 en Queensboro Plaza.

