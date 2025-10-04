Tragedia en Yosemite: Balin Miller muere al caer de “El Capitán” mientras transmitía en TikTok

¡El mundo del alpinismo y las redes sociales se encuentran de luto! Balin Miller, un escalador estadounidense de 23 años, murió después de caer de la icónica pared de “El Capitán”, en el Parque Nacional Yosemite, en California, este letal accidente ocurrido mientras transmitía EN VIVO su ascenso a través de TikTok.

Última Transmisión: alpinista muere en “El Capitán” mientras compartía su ascenso en TikTok

De acuerdo con la revista especializada “Climbing” y testigos en el lugar, Miller efectuaba una ascensión en solitario con cuerda, una técnica conocida como lead rope soloing.

En el tramo final, al intentar recuperar su equipo atascado, el joven alpinista rapeló sin percatarse de que la cuerda no alcanzaba la base, por lo que al sobrepasar el extremo, cayó al vacío desde más de 700 metros de altura. Cabe decir que la transmisión EN VIVO, seguida por más de 500 espectadores, se cortó de una manera abrupta en el momento de la caída.

¿Quién era Balin Miller? ¡Descanse en paz!

Originario de Alaska, Balin Miller heredó la pasión por la montaña por parte de su padre, además de que solía escalar junto a Dylan, su hermano mayor. Sus seguidores lo conocían como “el chico de la tienda naranja”, por la icónica carpa que utilizaba en sus expediciones.

Más allá del deporte, aquellos que lo conocieron lo describen como un joven carismático, amante de los animales y de gran espíritu aventurero. En redes sociales compartía imágenes de campamentos y rutas extremas, ganándose miles de seguidores en Instagram y TikTok.

Reacción de la familia tras muerte de Balin Miller

Sus padres, David Miller y Jeanine Girard-Moorman, confirmaron la noticia en un emotivo mensaje en Facebook: “Con gran pesar tenemos que decirles que nuestro increíble y amado hijo murió durante un accidente de escalada hoy. Tenemos el corazón destrozado”. Por su parte, Dylan, su hermano, expresó: “Él inspiró a tanta gente a hacer cosas impensables, incluyéndome a mí. No puedo imaginarme volver a escalar sin él”.

El Parque Nacional Yosemite, visitado por más de 4 millones de turistas al año, es también escenario de retos extremos para escaladores de todo el mundo. Luego de la tragedia, expertos han recordado los riesgos mortales de escalar en solitario y el impacto que la búsqueda de transmisiones en vivo está teniendo en los deportes de alto riesgo.

La muerte de Balin Miller deja una huella profunda en la comunidad del alpinismo y abre un debate: ¿vale la pena arriesgar la vida por un momento de gloria en redes sociales?

