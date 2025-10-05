Detienen a feminicida en Perú, ¡y se les escapa de la policía!

Un hombre que estaba detenido por ser feminicida en Perú estaba en prisión, pero logró escaparse de las autoridades y ahora está siendo buscado de nuevo. La policía sospecha de un agente que fue cómplice.

El hecho sucedió el 3 de octubre de 2025, después de que William Pray Ccama Huaypuna, de 25 años de edad, quien confesó el feminicidio de su expareja Rosa Ccolque, cometido el 25 de septiembre de 2025.

Aunque las autoridades le dictaron nueve meses de prisión preventiva, el sujeto desapareció de la comisaría de la ciudad de Espinar, donde estaba bajo custodia.

¿Cómo escapó el feminicida de la cárcel de Perú?

El reporte de las autoridades indica que William Pray Ccama Huaypuna pidió permiso para ir al baño durante la noche, pero en el momento de salir de su celda, empujó a su custodio y escapó.

“Precisamente en horas de la noche, un detenido se escapó de la comisaría y el efectivo policial a cargo se encuentra detenido. Se comunicó a la Fiscalía. Ahorita está en proceso de investigación”, refirió Alférez Guiardillo Carbajal, comisario de la policía.

Alexis Jara Pocco, suboficial de tercera, quedó detenido por las autoridades como presunto facilitador de la fuga. En caso de que le comprueben su responsabilidad en el escape, podría enfrentar la expulsión del cuerpo policial e incluso una condena penal.

Si bien el comisario no señaló que pueda existir corrupción, “sí hay un tema de descuido, sí hay un tema de no querer hacer las cosas. Lo real y lo concreto es que ha habido la fuga de un detenido por un tema tan grave como es el feminicidio”.

Pese al operativo de búsqueda del feminicida, el sujeto continúa prófugo. Las autoridades no han logrado dar con su recaptura.

Familiares de la víctima de feminicidio reaccionan al escape

Mientras que la familia de Rosa Ccolque aseguró que hay corrupción tras la fuga de William Pray Ccama Huaypuna. Destacaron que la fuga no se trata de un caso de negligencia, sino de complicidad, y pidieron justicia en el caso del asesinato de Rosa Ccolque.

