¿Dónde y cómo sacar mi credencial de elector en Jalisco?

Las elecciones de 2024 serán fundamentales para el estado de Jalisco, pues además de participar en la selección del nuevo presidente de México, a nivel estatal se elegirá al gobernador y, además, a quienes estarán al mando de tu municipio, por lo que es fundamental tener todo en regla para poder asistir a las urnas.

El primer paso para no faltar en las próximas elecciones es contar con tu credencial para votar, el documento oficial emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE) y que te avala como ciudadano para ejercer tu derecho en los comicios.

Por este motivo, a continuación te decimos el paso a paso para tramitar tu INE en Jalisco, así como el lugar donde puedes localizar tu oficina más cercana y los requisitos necesarios para poder solicitarla, ya que si no la tienes o no está vigente, no podrás votar.

Paso a paso para sacar la credencial de elector

El INE ofrece cinco pasos sencillos para tramitar tu credencial de elector. El primero de ellos pasa por ubicar tu módulo cercano, después juntar tus documentos, acudir y recoger:



A través de este enlace puedes ubicar un módulo , puede ser el más cercano a tu domicilio o trabajo

Haz una cita a través de este enlace

Reúne los siguientes documentos:

- Acta de nacimiento o carta de naturalización

- Identificación oficial (Pasaporte, Cédula profesional, Licencia de conducir, Credenciales)

- Comprobante de domicilio (Recibo de pago de impuestos, Estado de Cuenta, Escrituras)

- Acta de nacimiento o carta de naturalización - Identificación oficial (Pasaporte, Cédula profesional, Licencia de conducir, Credenciales) - Comprobante de domicilio (Recibo de pago de impuestos, Estado de Cuenta, Escrituras) Acude a tu módulo respetando tu cita

Regresa al módulo en la fecha señalada con tu comprobante para recoger la credencial

Recuerda que si tienes 17 años y cumples 18 entre el 1 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024, ya puedes tramitar tu credencial. Tienes hasta el 22 de enero de 2024 para realizar este trámite y poder participar en las próximas elecciones.

Oficinas del INE donde puedes sacar la credencial de elector en Jalisco

El INE ofrece una plataforma en la que debes seleccionar tu estado y municipio. De esta forma se despliega toda la lista de oficinas del INE donde puedes tramitar tu credencial de elector. En la página de https://ubicatumodulo.ine.mx/ viene la dirección y el enlace directo para realizar tu cita.