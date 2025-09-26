Querétaro avanza con fuerza: tercer lugar nacional en empleos

Querétaro se ha posicionado como el tercer lugar nacional en generación de empleos durante 2025, gracias a la atracción de 180 proyectos de inversión privada en la actual administración. Así lo destacó el gobernador Mauricio Kuri González en su cuarto informe de gobierno, donde subrayó que la confianza empresarial ha sido clave para este crecimiento.

Kuri fue enfático al señalar que México no solo necesita más empleos, sino más emprendedores: “Estoy convencido que el país requiere un millón de empresarios al año, porque quienes realmente generan empleos no son los gobiernos, son ustedes”, afirmó.

Movilidad y apoyo a la economía familiar

En el tema de transporte público, el mandatario recordó que más de 140 mil usuarios han sido beneficiados con la tarifa preferente, especialmente estudiantes y adultos mayores, lo que representa un alivio en la economía de miles de familias queretanas.

#Querétaro celebra avances en salud, educación y empleo...



Durante la entrega de su informe de gobierno, el gobernador @makugo destacó que su estado se ha convertido en el tercer lugar a nivel nacional en generación de empleos durante el 2025.



Asimismo, la entidad cuenta con un… pic.twitter.com/VydKDlB0cY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2025

Este esfuerzo forma parte de las estrategias para mejorar la movilidad en el estado, uno de los grandes retos de una entidad que sigue creciendo en población y actividad económica.

Educación: becas y oportunidades en el extranjero

En el rubro educativo, se informó que se han entregado más de 35 mil becas a estudiantes, además de impulsar programas innovadores como la carrera Embajadores, que ha permitido a más de mil jóvenes viajar al extranjero para capacitarse, aprender y regresar con nuevas herramientas para aportar a la comunidad queretana.

“En Querétaro nos gusta competir, pero lo que más nos gusta es ganar”, señaló Kuri, al destacar que la entidad busca ser punta de lanza en innovación y preparación académica.

La salud también fue parte de los logros: más del 90% de las recetas médicas fueron surtidas en el último año, y se renovó la red de agua potable y drenaje sanitario en más de 110 colonias y comunidades, mejorando la calidad de vida de miles de familias.

Querétaro se proyecta al futuro

El cuarto informe de Mauricio Kuri refleja a un estado que avanza en distintos frentes: generación de empleo, movilidad, educación, salud y servicios básicos. Querétaro no solo se consolida como un polo de atracción de inversión, sino como una entidad que apuesta por su gente y por un futuro competitivo.