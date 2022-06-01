Artista transforma a la Mona Lisa ahora es una Cholita

La Mona Lisa ahora es una Cholita, es la obra de la artista boliviana Claudia Callizaya, quien destaca la nariz y la misma mirada que tiene la obra original realizada por el pintor renacentista italiano Leonardo Da Vinci, entre los años 1503 y 1519.

En medio de un paisaje montañoso con casas de techos de paja y ovejas, Claudia pintó a la Cholita Mona Lisa adaptándola como una mujer de La Paz, Bolivia, "vistiendo a la Mona Lisa, una mujer andina, una mujer del altiplano, que nos representa a todas las mujeres del mundo", indicó.

Sin duda se inspiró en ella misma, "en el mundo existimos muchas mujeres, de diferentes tipos de vestimenta, pero yo soy de pollera, Cholita, entonces tiene que ser de pollera como yo soy" así lo señaló Claudia y el resultado fue la Cholita Mona Lisa.

|REUTERS/Claudia Morales

Su mamá la enseñó a dibujar

Su pasión por el dibujo y la pintura comenzó desde niña, ella usaba como lienzos las piedras de los campos cercanos a su casa.

El mayor ejemplo que tuvo fue su mamá y de ella heredó esa pasión, "yo también sé dibujar y eso se lo enseñé", platicó Marcelina Mamani, mamá de Claudia, quien siempre la alentó a seguir adelante.

Ahora a sus 32 años, Claudia Callizaya tiene el título en bellas artes por la Universidad Pública de El Alto, donde primero estudiaría para maestra, sin embargo el arte la atrapó, especialmente las pinturas de la época del Renacimiento, como la Mona Lisa.

|REUTERS/Claudia Morales

Fusión de culturas

Su creatividad ya complementada con conocimientos en arte y técnicas en pintura hizo que le naciera la idea por incorporar en la Mona Lisa rasgos, así como la vestimenta de las mujeres aymaras como ella.

"A la Mona Lisa le puse los aretes, el sombrero de Cholita, la manta, aquí le estoy poniendo el aguayo", contó Claudia.

"Cuando veo a mi hija dibujar y pintar me siento muy feliz. Siempre lloré y le pedí a Dios que le diera este don. No quiero que mi hija sufra como yo sufrí", platicó la señora Marcelina.

Callizaya es mamá soltera, tiene dos hijos y desde abril trabaja en el Ministerio de Cultura local.

Gracias a una exposición realizada en la sede, vendió a un estadunidense en 50 dólares, es decir, en 984 pesos mexicanos, una versión anterior de la actual Cholita Mona Lisa que recientemente pinta.