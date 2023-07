¿Cuándo es la segunda convocatoria de examen IPN, para quienes no hayan ingresado?

El domingo 23 de julio de 2023 se darán a conocer los resultados del examen de admisión a través de la página web, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que será el único medio oficial para la consulta del resultado, pero ¿qué sucede si no pudiste quedar en el primer intento? Las y los aspirantes que no resultaron asignados tienen una segunda oportunidad.

¿Cuándo se publican los resultados del IPN 2023?

Con base en la convocatoria de este proceso de admisión, los resultados del examen del IPN 2023 será a partir del domingo 23 de julio mediante el sitio web oficial del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La recomendación es que el 23 de julio de 2023, ingreses al portal del IPN mediante una computadora. En caso de que no puedas ingresar en un primer intento, no te preocupes, en algún momento podrás obtener el resultado del examen del IPN 2023 y saber si fuiste aceptado o no.

¿Cuándo es la segunda examen del IPN si no quedaste seleccionado?

En caso de no haber ingresado, la convocatoria para el segundo examen del IPN será del 24 de julio al 31 de agosto. Los aspirantes que resulten asignados en el periodo agosto-diciembre 2023, no podrán participar en la convocatoria del periodo enero-junio 2024, la cual se encuentra publicada en el portal.

Los aspirantes que resultaron no asignados en la convocatoria del periodo agosto-diciembre 2023, podrán participar en la convocatoria al periodo enero-junio 2024, publicada en el portal.

El examen de admisión correspondiente al nivel superior modalidad escolarizada del IPN, en el periodo de enero – junio de 2024, será el próximo sábado 30 de septiembre de 2023.

En el caso de que tengas alguna duda acerca de los resultados del examen al IPN 2023 o si por alguna razón, no puedas visualizarlos de una manera adecuada, comunícate con las autoridades de la Dirección de Administración Escolar (DAE) del Instituto Politécnico Nacional al siguiente teléfono: 57-29-60-00 ext. 54002 y 54105.