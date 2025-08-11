¿En qué estados lloverá hoy 11 de agosto de 2025? Pronóstico del tiempo y alertas en CDMX y Edomex
Descubre si tu estado se verá afectado por las intensas lluvias de este 11 de agosto. Te decimos qué zonas están en alerta, los horarios clave en la Ciudad de México y las precauciones que debes tomar.
La Ciudad de México y el Estado de México se encuentran bajo alerta, pues se esperan lluvias puntuales muy fuertes, especialmente durante la tarde y noche, acompañadas de descargas eléctricas. Las autoridades de Protección Civil han emitido una alerta amarilla, por lo que es vital tomar precauciones. En la CDMX, las lluvias podrían presentarse a partir de las 15:00 horas.
Alertas por lluvia en CDMX, Edomex y otros estados
Lluvias al Noroeste de México
Esta tarde, se registran chubascos y lluvias fuertes en zonas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con dirección noreste.
¿A qué hora lloverá hoy 11 de agosto en CDMX?
El pronóstico del clima indica que la lluvia puede comenzar a partir de las 14:00 horas y hasta las 22:00 horas de este lunes 11 de agosto.
Activan alerta naranja para hoy 11 de agosto en CDMX por lluvias
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.
Asimismo, se activó la alerta amarilla en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco de la Ciudad de México.
Cerrada circulación de carriles centrales de Eje 4 Oriente por inundación
¡Atención! Continúa cerrada la circulación de carriles centrales de Eje 4 Oriente Río Churubusco a la altura de Eje 1 Norte, por inundación. Como alternativa vial está arriles laterales de Río Churubusco, Av. Oceanía y Calle 7.
Vecinos afectados por las lluvias en CDMX
Desde muy temprano vecinos de la colonia Moctezuma, Segunda Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, limpian sus casas luego del aguacero de ayer por la noche que provocó que el agua subiera hasta 40 centímetros. Algunos alcanzaron a rescatar colchones y electrodomésticos cuando vieron que el agua de lluvia, mezclada con agua de drenaje, empezó a ingresar a sus domicilios por las puertas. Aseguran que nivel del agua empezó a bajar alrededor de las 3 de la mañana.
Lluvias fuertes azotan la capital el domingo 10 de agosto
En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que la lluvia que azotó a la capital del país la tarde, noche, del 10 de agosto, ha sido la más grande que ha caído en cerca de 70 años. Las zonas más afectadas fueron Venustiano Carranza y la alcaldía Cuauhtémoc.
Se esperan lluvias desde medio día en CDMX
De acuerdo con Conagua, al medio día se esperan chubascos y lluvias fuertes en algunas zonas de la Ciudad de México, así como el Edomex, por lo que piden tomar previsiones.