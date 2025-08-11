¿En qué estados lloverá hoy 11 de agosto de 2025? Pronóstico del tiempo y alertas en CDMX y Edomex

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del lunes en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

Asimismo, se activó la alerta amarilla en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco de la Ciudad de México.