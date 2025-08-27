¿Es el inicio de otra guerra? Sirenas de ataque suenan en Israel por lanzamiento de misiles desde Yemen

La cuenta oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmó que sirenas de ataque suenan en Israel en varias ciudades del país. ¿Se trata del inicio de otra guerra en Medio Oriente?

De acuerdo con el reporte, la alerta se activó luego del lanzamiento de proyectiles provenientes de Yemen, atribuidos al grupo rebelde hutí, que mantiene control de amplias zonas de ese país, incluida la capital Saná.

Las alarmas obligaron a la población a refugiarse en zonas seguras, mientras las defensas aéreas interceptaban parte de los misiles. Este episodio forma parte de una escalada de tensión que ha vinculado directamente a Israel con la guerra civil de Yemen, enmarcada en un conflicto regional más amplio.

Los hutíes y su papel en el conflicto regional en Medio Oriente

El enfrentamiento entre Israel y Yemen no corresponde a una guerra bilateral clásica, sino a una dinámica de poder en Medio Oriente en la que el movimiento hutí ha asumido un rol central. Este grupo insurgente, respaldado por Irán, se ha alineado con organizaciones como Hezbolá en Líbano y Hamas en Palestina, conformando un eje de oposición a Israel.

🚨Sirenas sonando en varias zonas de Israel tras el lanzamiento de proyectiles hutíes desde Yemen 🚨 pic.twitter.com/pbwrkXDRRz — FDI (@FDIonline) August 27, 2025

Desde octubre de 2023, en el contexto de la llamada crisis del Mar Rojo, los hutíes han incrementado los ataques con misiles y drones, no solo contra territorio israelí, sino también contra buques vinculados al comercio israelí en esa región estratégica.

La respuesta de Israel en Yemen

Como reacción a estos ataques, Israel ha realizado militares aéreas contra posiciones hutíes en Yemen en ocasiones. Entre los objetivos bombardeados se encuentran puertos estratégicos, depósitos militares e incluso el palacio presidencial en Saná. Estos ataques han generado bajas entre combatientes hutíes y daños significativos en infraestructura, aumentando la gravedad del conflicto.

El gobierno israelí sostiene que estas acciones son represalias directas a los ataques lanzados en solidaridad con la causa palestina. Los hutíes, por su parte, aseguran que sus ofensivas responden a lo que consideran violencia israelí en Gaza.