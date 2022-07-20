Familiares y amigos se despiden de Ivana Trump en su funeral

El funeral de Ivana Trump, socialité y primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump, se llevó a cabo en la iglesia St. Vincent Ferrer, en Nueva York, el miércoles 20 de julio.

Al funeral asisitió el expresidente estadounidense y primer esposo de Ivana, Donald Trump, así como los hijos que tuvieron en común (Ivanka, Donald Jr. y Eric) y sus familias.

Otros asistentes al funeral de Ivana fueron Melania, actual esposa de Trump, junto con su hijo Barron, al igual que la exconsejera presidencial de Trump, Kimberly Guilfoyle.

Ivana Trump, una mujer de negocios y personalidad de la televisión, murió a los 73 años en su apartamento de la ciudad de Nueva York el 14 de julio como resultado de un accidente después de sufrir lesiones por traumatismos contundentes en el torso, según la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York.

Un portavoz de la policía de Nueva York dijo que Ivana Trump había sido encontrada muerta en las escaleras dentro de su apartamento y que no se sospechaba de un crimen.

Ivana se crió en la extinta Checoslovaquia comunista.

Hoy son los funerales de Ivana Trump, la primera esposa de Trump, que murió al caer de las escaleras en su departamento de Manhattan. pic.twitter.com/mxJkZ2lY57 — Adriana Braniff (@adrianabraniff) July 20, 2022

Ivana y Donald Trump

Ivana estuvo casada con Donald Trump de 1977 a 1992. Ella es la madre de sus hijos tres hijoa mayores Donald Jr., Ivanka y Eric.

La primera esposa Trump se mudó a Canadá en 1975, donde trabajaría como instructora de esquí y modelo. Un año después conocería a Donald Trump, con quien contraería nucpias en 1977, en una lujosa boda de sociedad.

Contrario a una esposa tradicional, Ivana se asoció con Donald Trump en algunos de sus proyectos inmobiliarios más destacados.

Su matrimonio fue sacudido por el romance de alto perfil de Donald Trump con Marla Maples, el cual se convirtió en material de tabloide a finales de los años 80. Su divorcio concluyó en 1992.

Donald Trump anunció la muerte de Ivana en su plataforma de medios sociales "Social Truth". Publicó que ella era "una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevaba una vida grande e inspiradora".