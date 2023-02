¡Le gusta llevar cosas! Perrito llega con mano humana a su casa

A simple vista es un perrito común y quizá lo es. Lo que lo hace diferente fue el sorprendente hallazgo que hizo en Zapopan, Jalisco.

A ratos duerme tranquilo sin imaginar el revuelo que su travesura ocasionó. Se llama Scooby, el perro criollo que el martes 31 de enero llevó a su domicilio una mano humana que de manera aparente encontró cuando merodeaba en la colonia Mesa Colorada perteneciente al municipio de Zapopan, en Jalisco.

“Mi perro ya había traído animales muertos y ese tipo de cosas, me asomé y de primera impresión la vi y no me convenció, dije no creo que sea una mano y la miré más de cerca y empecé a ver las coyunturas de la muñeca, la piel más que nada"; dijo para Fuerza Informativa Azteca, Rubén Martínez, el tutor de Scooby.

Fueron los tutores del perro quienes de inmediato dieron aviso a las autoridades, pues la mano se encontraba en el patio, y afirman, tenía huellas de violencia.