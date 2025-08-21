Explosión de coche bomba en Cali deja 5 muertos y 36 heridos: ¿hay mexicanos lesionados?

Una fuerte explosión de un coche bomba en Cali se registró en la mañana de este jueves cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, generando alarma en toda la ciudad.

De acuerdo con los reportes oficiales, el hecho dejó un saldo preliminar de al menos cinco muertos y 36 heridos, lo que lo convierte en uno de los ataques más graves de los últimos meses en Colombia.

Al momento, las autoridades mexicanas no han indicado que hubiera mexicanos al momento de la explosión.

El coche bomba estalló cerca de una base militar en Cali

El estallido se produjo en la carrera 8, en inmediaciones de la base militar, un sector de alta circulación tanto de personal de la Fuerza Pública como de civiles.

La Alcaldía de Cali informó que tras la detonación se activaron de inmediato los organismos de socorro para atender la emergencia, controlar la situación y trasladar a los heridos a distintos centros asistenciales.

Reacciones de las autoridades en Colombia

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó en su cuenta oficial que los servicios de salud y emergencias de la ciudad se encontraban desplegados en el sitio para prestar atención a las víctimas.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de la red social X asegurando: “Tenemos una reacción terrorista en Cali”.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana emitió un comunicado en el que rechazó de manera enérgica el atentado, calificándolo como un “atentado terrorista perpetrado con un carro bomba”.

Balance preliminar de víctimas tras estallido de coche bomba en Cali

El saldo hasta ahora conocido es de cinco personas fallecidas y 36 heridos, varios de ellos con lesiones de gravedad. Entre las víctimas habría tanto miembros de la Fuerza Pública como civiles que transitaban por el sector al momento del estallido.

Las autoridades locales señalaron que el número de afectados podría variar en el transcurso de las horas, a medida que se actualicen los reportes médicos y de los equipos de socorro.