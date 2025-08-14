Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX 14 de agosto: Se reabre la estación Potrero de la Línea 3 tras fuertes lluvias

FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy se pronostican fuertes lluvias durante la tarde en la CDMX y el Edomex; la marcha puede ser lenta.

Escrito por: Daniel Rivera-Alejandra Gómez
Metro CDMX 14 de agosto Potrero de Línea 3 permanece cerrada tras fuertes lluvias.
FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy se pronostican fuertes lluvias durante la tarde en la CDMX y el Edomex; la marcha puede ser lenta.|Metro CDMX

La mañana de este jueves 14 de agosto arranca con complicaciones para miles de capitalinos y mexiquenses: las lluvias intensas de anoche provocaron inundaciones, retrasos y afectaciones en el avance del Metro CDMX.

Entre marchas retrasadas, alta afluencia y estaciones cerradas, la movilidad en la capital enfrenta una jornada crítica; aquí te informamos en tiempo real cómo avanza la operación y qué alternativas tienes para llegar a tu destino.

¡Aviso Metro! Se reabre la estación Potrero de L3

Se reabre la estación Potrero de la Línea 3. Únicamente permanece cerrado el acceso norponiente. Todas las estaciones de la línea están en servicio y la circulación de trenes es continua.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

¿Qué pasa en la Línea 9? El Metro informa

Al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios.

¡Atención! Se reportan retrasos en la Línea 9 del Metro

Usuarios que viajan en la Línea 9 indican que hay una gran afluencia entre las estaciones debido a que la marcha de los trenes es lenta.

¿Qué pasa en la Línea 1? El Metro de la CDMX informa

Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1, después de realizar revisión por probable objeto metálico de zona de vías.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Reportan presencia de humo en la estación Pino Suárez

¡Atención! Usuarios reportan presencia de humo en la estación Pino Suárez de la Línea Rosa.

¿Cómo sigue la estación Potrero de la L3? El Metro informa

La estación Potrero de Línea 3 permanece cerrada por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona.

El resto de las estaciones se encuentran brindando servicio.

¡Atención! La marcha de trenes es lenta en Línea A

¡Tómalo en cuenta! Hay retraso en el avance los trenes en la Línea A del Metro

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Reportan retrasos en Línea 3 de hasta 20 minutos

Usuarios advierten que en la Línea 3 del Metro, el avance de los trenes es lenta, se reportan retrasos de hasta 20 minutos.

¡Atención! El Metro lanza aviso sobre la estación Potrero de la Línea 3

La estación Potrero de Línea 3 permanece cerrada por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona.

Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios.

¡Arranca las acciones del Metro de la CDMX! No pierdas detalle de la marcha y retrasos en el servicio

¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 14 de agosto del 2025.

