Metro CDMX 14 de agosto: Se reabre la estación Potrero de la Línea 3 tras fuertes lluvias

La mañana de este jueves 14 de agosto arranca con complicaciones para miles de capitalinos y mexiquenses: las lluvias intensas de anoche provocaron inundaciones, retrasos y afectaciones en el avance del Metro CDMX.

Entre marchas retrasadas, alta afluencia y estaciones cerradas, la movilidad en la capital enfrenta una jornada crítica; aquí te informamos en tiempo real cómo avanza la operación y qué alternativas tienes para llegar a tu destino.

