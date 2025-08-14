Metro CDMX 14 de agosto: Se reabre la estación Potrero de la Línea 3 tras fuertes lluvias
FIA te brinda el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy se pronostican fuertes lluvias durante la tarde en la CDMX y el Edomex; la marcha puede ser lenta.
La mañana de este jueves 14 de agosto arranca con complicaciones para miles de capitalinos y mexiquenses: las lluvias intensas de anoche provocaron inundaciones, retrasos y afectaciones en el avance del Metro CDMX.
Entre marchas retrasadas, alta afluencia y estaciones cerradas, la movilidad en la capital enfrenta una jornada crítica; aquí te informamos en tiempo real cómo avanza la operación y qué alternativas tienes para llegar a tu destino.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SE PRONOSTICAN LLUVIAS INTENSAS EN CDMX Y EDOMEX
EN VIVO
¡Aviso Metro! Se reabre la estación Potrero de L3
Se reabre la estación Potrero de la Línea 3. Únicamente permanece cerrado el acceso norponiente. Todas las estaciones de la línea están en servicio y la circulación de trenes es continua.
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
#ÚltimaHora 💥 | Explosión de dos tanques de gas en la colonia El Tezontle, Pachuca: un lesionado, una casa destruida y tres más dañadas.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025
La zona sigue acordonada por bomberos y policías municipales. Cerca del lugar está la 18ª Zona Militar.
Con información de @herreleo pic.twitter.com/ZU4FPj5XOD
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
Tras las recientes #lluvias, un #socavón de casi 2 metros sorprende en uno de los jardines remodelados de la Cámara de Diputados, cerca del edificio "H", nivelado tras el sismo de 2017.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025
Además, se reportan filtraciones de agua en algunas oficinas🌧🏛
@roberto_ruizg con la… pic.twitter.com/6YhlYYYUHs
¿Qué pasa en la Línea 9? El Metro informa
Al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios.
¡Atención! Se reportan retrasos en la Línea 9 del Metro
Usuarios que viajan en la Línea 9 indican que hay una gran afluencia entre las estaciones debido a que la marcha de los trenes es lenta.
Línea 9 @MetroCDMX agiliza la salida de trenes, terminal Pantitlán está hasta la madre, ni siquiera se puede entrar, no chinguen, pónganse a trabajar! pic.twitter.com/JcRqFENB0l— Miguel León (@MiguelL48594238) August 14, 2025
Tomen sus precauciones, llegando a la terminal pantitlan línea 9, ya empezaron a cerrar las rejas y nos es posible pasar, @telediario pic.twitter.com/MHr91UhV49— saidedu (@elsaidedu) August 14, 2025
¿Qué pasa en la Línea 1? El Metro de la CDMX informa
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 1, después de realizar revisión por probable objeto metálico de zona de vías.
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
El Departamento del Tesoro de #EU sanciona a 3 empresarios y 13 empresas mexicanas vinculadas al #CJNG por fraude en tiempos compartidos en México.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025
Desde 2012, el esquema habría afectado a al menos 6 mil personas, principalmente adultos mayores estadounidenses, con pérdidas… pic.twitter.com/Dq8F034XoD
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
#EstaMañana | Una movilización policiaca se registró en la esquina de Insurgentes Centro y Paris en la colonia Tabacalera en la @AlcCuauhtemocMx por dos sujetos que robaban cableado de una tienda departamental en remodelación.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025
No hubo detenidos.
La información de @isidrocorro pic.twitter.com/FfZzUEYL3q
Reportan presencia de humo en la estación Pino Suárez
¡Atención! Usuarios reportan presencia de humo en la estación Pino Suárez de la Línea Rosa.
Acaba de haber una explosión en las vías del metro estación Pino Suárez línea Rosa bola de pendejos y nuestra seguridad donde queda pic.twitter.com/0WXqbADklQ— Pequeña nena (@Lanena62088) August 14, 2025
¿Cómo sigue la estación Potrero de la L3? El Metro informa
La estación Potrero de Línea 3 permanece cerrada por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona.
El resto de las estaciones se encuentran brindando servicio.
#AlertaVialFIA | Atención: La estación Potrero de la línea 3 del #Metro (Indios Verdes ↔ Universidad) permanece cerrada.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025
Personal realiza trabajos de desazolve tras las fuertes #lluvias que inundaron los andenes.
Con información de @isidrocorro pic.twitter.com/FxT6D5e294
¡Atención! La marcha de trenes es lenta en Línea A
¡Tómalo en cuenta! Hay retraso en el avance los trenes en la Línea A del Metro
Y que carajos pasa con la línea A?— Timo RS (@rs_timo) August 14, 2025
Va bien lenta de acatitla no hemos pasado y ni hay mucha gente, carajo ya hagan algo para agilizar la marcha
qué pasa en la línea A? se viene parando por algo de tiempo desde estación Guelatao— cinthya (@cinthyagv24) August 14, 2025
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
🔴 #MientrasDormía | Noche violenta en CDMX— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025
En Tlalpan, un hombre conocido como “El Rengo” fue asesinado de un disparo en la cabeza; la @FiscaliaCDMX ya revisa cámaras para dar con los agresores.
En otro hecho, un motociclista murió al derrapar sobre Calz. Del Hueso, presunto… pic.twitter.com/GZuiEz6fHX
Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX
Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.
#AlMomento | 🚨 FUERTE CHOQUE— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 14, 2025
En Av. Observatorio, pasando Periférico rumbo al poniente, deja varios lesionados. Tránsito afectado en la zona.
La #AlertaVialFIA de @PLATA11CDMX pic.twitter.com/yoRl4348bJ
Reportan retrasos en Línea 3 de hasta 20 minutos
Usuarios advierten que en la Línea 3 del Metro, el avance de los trenes es lenta, se reportan retrasos de hasta 20 minutos.
Pues ya empezamos con mentiras porque línea 3 llevamos 20 y no sale ningún tren en estación cu— eche17 (@echegollen17) August 14, 2025
Línea 3 ya más de 10 min parados, por qué no hay avance??— Usuario7 (@antiheroe_777) August 14, 2025
¡Atención! El Metro lanza aviso sobre la estación Potrero de la Línea 3
La estación Potrero de Línea 3 permanece cerrada por trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo, debido a la fuerte lluvia en la zona.
Esta medida se toma por seguridad y protección civil de las y los usuarios.
¡Arranca las acciones del Metro de la CDMX! No pierdas detalle de la marcha y retrasos en el servicio
¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 14 de agosto del 2025.